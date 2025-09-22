"Вас попередили": на Путіна накинулись з погрозами під час засідання ООН

Сікорський закликає РФ зрозуміти, що імперська епоха закінчилася, і нових конфліктів Альянс не допустить.

Сікорський попереджає Росію, що НАТО не дозволить порушувати / Колаж: Главред, фото: facebook.com/radeksikorski, kremlin.ru

Російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії

Дрони РФ атакували Польщу 10 вересня

Інциденти сталися за тиждень після попередніх провокацій

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни НАТО не допустять спроб Росії залякати їх, і попередив країну-агресора про наслідки подальших провокацій. Про це повідомляє Polsat News.

Сікорський виступив 22 вересня на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією через вторгнення російських винищувачів МіГ-31 у її повітряний простір. Міністр наголосив, що це порушення сталося всього за тиждень після атаки російських дронів на Польщу.

За його словами, такі дії "викликають підозру, оскільки вони є ескалацією гібридної війни, яку Росія веде проти Заходу вже багато років". Сікорський нагадав про убивства політиків, журналістів та правозахисників, кібератаки, підпали в різних європейських країнах та напади на українські посольства.

"Рада Безпеки ООН має відповідальність чітко дати зрозуміти, що такі провокації ми не будемо терпіти... Я кажу російським представникам: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами", – заявив він.

Попередження про імперські амбіції Росії

Сікорський також наголосив: "І це не закінчиться, доки ви не зрозумієте, що імперська епоха закінчилася, і вашу імперію не буде відбудовано. Ваша триденна "спеціальна військова операція" навіть за 10 років не змогла підкорити Донбас... Не розпочинайте ще одну війну".

Міністр закордонних справ Польщі звернувся до Росії з останнім попередженням: "Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не будемо залякані. Якщо інша ракета чи інший об’єкт потрапить у наш простір, навмисно чи випадково, якщо його збили, а уламки впали на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили".

Експертна оцінка атаки дронів на Польщу

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду зазначив, що нічна атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи могла бути випадковою. Він пояснив, що поодинокі випадки ще можна було б списати на технічні проблеми або вплив засобів РЕБ, проте масована операція виглядає свідомо спланованою.

За словами експерта, головна мета Росії – демонстрація того, що вона фактично веде війну з НАТО, а стратегічне завдання Кремля – послабити або розколоти Альянс.

"Пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або спричинить ядерну катастрофу. Тому всі подібні дії – лише частина ширшої тактики", – пояснив Мельник.

Він додав, що прикладами такої тактики є втручання в GPS, інциденти в британських водах, підводні диверсії та інші провокації, які входять у концепцію так званої війни нижче порогу ("below the threshold of war").

Раніше ЗМІ писали, що російська атака дронів на Польщу є одночасно випробуванням і попередженням, тож реакція Європи і НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на цьому континенті.

Главред писав, що після атаки на Польщу "Мадяр" попередив поляків, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські фахівці передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що атака на Польщу стала частиною широкої компанії Росії проти європейських країн.

Polsat News — польський інформаційний телеканал, перший телеканал групи Polsat, віщає з 7 червня 2008.

