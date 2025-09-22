Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Вас попередили": на Путіна накинулись з погрозами під час засідання ООН

Руслан Іваненко
22 вересня 2025, 21:31
82
Сікорський закликає РФ зрозуміти, що імперська епоха закінчилася, і нових конфліктів Альянс не допустить.
Сикорский, Путин
Сікорський попереджає Росію, що НАТО не дозволить порушувати / Колаж: Главред, фото: facebook.com/radeksikorski, kremlin.ru

Коротко:

  • Російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії
  • Дрони РФ атакували Польщу 10 вересня
  • Інциденти сталися за тиждень після попередніх провокацій

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни НАТО не допустять спроб Росії залякати їх, і попередив країну-агресора про наслідки подальших провокацій. Про це повідомляє Polsat News.

Сікорський виступив 22 вересня на екстреному засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією через вторгнення російських винищувачів МіГ-31 у її повітряний простір. Міністр наголосив, що це порушення сталося всього за тиждень після атаки російських дронів на Польщу.

відео дня

За його словами, такі дії "викликають підозру, оскільки вони є ескалацією гібридної війни, яку Росія веде проти Заходу вже багато років". Сікорський нагадав про убивства політиків, журналістів та правозахисників, кібератаки, підпали в різних європейських країнах та напади на українські посольства.

"Рада Безпеки ООН має відповідальність чітко дати зрозуміти, що такі провокації ми не будемо терпіти... Я кажу російським представникам: ми знаємо, що ви не дбаєте про міжнародне право і не здатні жити в мирі зі своїми сусідами", – заявив він.

Попередження про імперські амбіції Росії

Сікорський також наголосив: "І це не закінчиться, доки ви не зрозумієте, що імперська епоха закінчилася, і вашу імперію не буде відбудовано. Ваша триденна "спеціальна військова операція" навіть за 10 років не змогла підкорити Донбас... Не розпочинайте ще одну війну".

Міністр закордонних справ Польщі звернувся до Росії з останнім попередженням: "Ніхто не підтримує ваші спроби завоювати Україну, і ми не будемо залякані. Якщо інша ракета чи інший об’єкт потрапить у наш простір, навмисно чи випадково, якщо його збили, а уламки впали на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили".

Експертна оцінка атаки дронів на Польщу

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду зазначив, що нічна атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи могла бути випадковою. Він пояснив, що поодинокі випадки ще можна було б списати на технічні проблеми або вплив засобів РЕБ, проте масована операція виглядає свідомо спланованою.

За словами експерта, головна мета Росії – демонстрація того, що вона фактично веде війну з НАТО, а стратегічне завдання Кремля – послабити або розколоти Альянс.

"Пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або спричинить ядерну катастрофу. Тому всі подібні дії – лише частина ширшої тактики", – пояснив Мельник.

Він додав, що прикладами такої тактики є втручання в GPS, інциденти в британських водах, підводні диверсії та інші провокації, які входять у концепцію так званої війни нижче порогу ("below the threshold of war").

Наліт дронів РФ на Польщу - новини за темою

Раніше ЗМІ писали, що російська атака дронів на Польщу є одночасно випробуванням і попередженням, тож реакція Європи і НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на цьому континенті.

Главред писав, що після атаки на Польщу "Мадяр" попередив поляків, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські фахівці передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що атака на Польщу стала частиною широкої компанії Росії проти європейських країн.

Читайте також:

Про джерело: Polsat News

Polsat News — польський інформаційний телеканал, перший телеканал групи Polsat, віщає з 7 червня 2008. Керівником каналу з моменту його утворення є Генрік Собірайський, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Радбез ООН Сикорский
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Вас попередили": на Путіна накинулись з погрозами під час засідання ООН

"Вас попередили": на Путіна накинулись з погрозами під час засідання ООН

21:31Світ
Під ударом одночасно три великі міста: Росія атакує Україну балістикою та дронами

Під ударом одночасно три великі міста: Росія атакує Україну балістикою та дронами

21:21Війна
В Білому домі анонсували переговори Зеленського і Трампа - коли вони відбудуться

В Білому домі анонсували переговори Зеленського і Трампа - коли вони відбудуться

21:17Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

Гороскоп Таро на завтра 23 вересня: Овнам - обережність, Козерогам - духовність

Гороскоп Таро на завтра 23 вересня: Овнам - обережність, Козерогам - духовність

Останні новини

21:31

"Вас попередили": на Путіна накинулись з погрозами під час засідання ООН

21:21

Під ударом одночасно три великі міста: Росія атакує Україну балістикою та дронами

21:17

В Білому домі анонсували переговори Зеленського і Трампа - коли вони відбудуться

21:08

Чому Володимир Зеленський відмовився від синього костюма - несподівана відповідь

21:02

Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
20:54

Предки були іноземцями: в яких прізвищах заховане американське походження

20:33

"Він як песик": спливла правда про шлюб Пугачової та Кіркорова

20:31

Вже зовсім скоро вдарять перші заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодання

20:19

"Динамо" може отримати путівку в Лігу Європи: про що йдеться

Реклама
20:13

На кого чекає особлива доля та призначення: відповідь захована у даті народження

20:04

Москву беруть в кільце: в столиці Росії звучать масштабні вибухи

19:50

Ворог посилить удари по Україні: у Генштабі попередили українців про небезпеку

19:41

"Гребтимуть усіх": що чекає росіян після заяв Кремля про мобілізацію

19:33

Війна за "красивий" фінал: військовий пояснив, що насправді планує Путін на Донбасі

19:22

Самі притягнете до себе проблеми: що не можна робити 23 вересня, прикмети

19:18

Бійці полку "Ахіллес" посадили неушкодженим дрон РФ: що з ним зроблять далі

19:10

Чого боїться Путін?Погляд

19:03

Хто такі хасиди і чому вони їдуть в Україну навіть під час війниВідео

18:49

Зіткнувся із Землею і зник - куди подівся велетенський астероїд-убивця динозаврівВідео

18:45

Мобілізація за новими правилами: що змінить запуск єдиного реєстру військовозобов’язаних

Реклама
18:44

Викидати точно не варто: що можна зробити із втулок від туалетного паперуВідео

18:15

Хто зіграє Волдеморта: "Гаррі Поттер" від HBO кидає виклик Джоан Роулінг

18:07

Ціни на яйця знизилися: вартість у супермаркетах різко змінилася

18:00

Росіяни рвуться до околиць: в ЗСУ попередили про загрозу для кількасоттисячного міста

17:45

Помиляються навіть досвідчені водії: заплутаний тест з ПДР на логікуВідео

17:06

"Життєво необхідно для Путіна": в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля

17:01

Найбільш суворий вирок: у справі про вбивство хлопця у фунікулері поставлена крапка

16:55

Під загрозою два стратегічні міста: прогноз нового наступу РФ

16:50

Чи можна їсти кров’янку: секрети страви, яку цінували наші предкиВідео

16:44

Де риба серед восьминогів: тільки одиниці зможуть її побачити

16:35

Росіяни оголосили про оточення Куп'янська - в ЗСУ зробили заяву

16:29

Натовп не для них: шість знаків зодіаку, які ненавидять бути в центрі уваги

16:17

Головний не сам Куп'янськ: експерт назвав важливішу ціль для ворога на Харківщині

16:05

Дивовижний результат: простий натуральний спосіб очищення пральної машиниВідео

15:52

РФ спробує захопити два міста України: що задумали окупанти

15:45

М'ясо розморозиться за лічені хвилини: простий лайфхак із каструлямиВідео

15:33

Побачите мене в перуках: Симоньян озвучила діагноз і зробила похмуру заяву

15:29

В Україні масово впали ціни на ключові овочі - що і скільки коштує

15:25

Росія вийшла з мораторію щодо ядерної зброї: який ультиматум Путін поставив СШАВідео

15:23

Просунулися до 2,5 кілометра: Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони

Реклама
15:01

Білий дім стане ареною UFC: Трамп пообіцяв грандіозне шоуВідео

14:53

Дивує водіїв: що насправді означає синій знак Stop на дорозіВідео

14:25

"Кожен день це боротьба": Олена Мозгова розчулила зізнанням про важку хворобу

14:25

Російські "Чайки" спалили не випадково - ЗМІ розкрили, що стоїть за атакою ГУР

14:16

Крутіше Нутелли: рецепт шоколадної пасти з трьох інгредієнтів за 5 хвилин

14:05

Чи правда, що не можна піднімати речі, які впали на цвинтарі: священник пояснивВідео

13:54

Сюрприз для домовласників: за чужу землю - відповідальність і штрафи

13:51

Виглядають чарівно, але їсти не можна: які небезпечні ягоди ростуть в УкраїніВідео

13:37

Куп'янськ Росії не по зубах, можливий великий наступ на півдні країни, але за однієї умови – Лакійчук

13:07

"Людина-павук" загримів до лікарні: трюк Тома Голланда обернувся трагедією

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти