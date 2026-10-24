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Відлюдниця Ротару публічно звернулася до чоловіка російською - що вона сказала

Христина Трохимчук
24 жовтня 2026, 09:43
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Софія Ротару порушила мовчання у день, який є для неї болючим.
Софія Ротару
Софія Ротару звернулася до чоловіка / колаж: Главред, фото: instagram.com, Софія Ротару

Ви дізнаєтеся:

  • Як Софія Ротару вшанувала пам'ять коханого чоловіка
  • Що відомо про причину смерті Анатолія Євдокименка

Легендарна українська співачка Софія Ротару, яка після початку повномасштабної війни практично зникла з публічного простору, вийшла на зв'язок з нагоди особливої події в Instagram. Артистка порушила мовчання у болючу для неї дату - 24-ту річницю з дня смерті свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка.

Знаменитість опублікувала архівний знімок коханої людини в молодості. На фото Анатолій Євдокименко позує перед камерою у вишиванці з лагідною посмішкою. Співачка звернулася до покійного чоловіка російською мовою.

відео дня

"Пам’ятаю і люблю", - написала Софія Ротару.

Софія Ротару вшанувала пам'ять Анатолія Євдокименка
Софія Ротару вшанувала пам'ять Анатолія Євдокименка / фото: instagram.com, Софія Ротару

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили у шлюбі 34 роки - з 1968 по 2002 рік. Вони познайомилися в Чернівцях, коли Анатолій грав на трубі в студентському оркестрі, а Софія тільки починала свій музичний шлях. Їхній союз був не лише сімейним, а й творчим: Євдокименко став керівником легендарного ансамблю "Червона рута", з яким виступала Ротару, і допомагав організовувати її масштабні гастролі. У 1970 році у пари народився син Руслан.

Софія Ротару
Софія Ротару - особисте життя / фото: instagram.com, Софія Ротару

Трагедія сталася 23 жовтня 2002 року: Анатолій Євдокименко раптово помер у Києві від інсульту. Смерть чоловіка стала важким ударом для співачки, після якого вона на тривалий час призупинила концертну діяльність.

Софія Ротару
Софія Ротару / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що Ольга Атанасова відверто розповіла про закулісся "Дизель Шоу" та взаємини всередині колективу. Популярна актриса зазначила, що вся команда стала для неї рідною, але з Лілією Ребрик за час спільної роботи встановився особливий близький контакт.

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Про персону: Софія Ротару

Софія Михайлівна Ротару – радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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