Відлюдниця Ротару публічно звернулася до чоловіка російською — що вона сказала

Ви дізнаєтеся:
- Як Софія Ротару вшанувала пам'ять коханого чоловіка
- Що відомо про причину смерті Анатолія Євдокименка
Легендарна українська співачка Софія Ротару, яка після початку повномасштабної війни практично зникла з публічного простору, вийшла на зв'язок з нагоди особливої події в Instagram. Артистка порушила мовчання у болючу для неї дату - 24-ту річницю з дня смерті свого чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка.
Знаменитість опублікувала архівний знімок коханої людини в молодості. На фото Анатолій Євдокименко позує перед камерою у вишиванці з лагідною посмішкою. Співачка звернулася до покійного чоловіка російською мовою.
"Пам’ятаю і люблю", - написала Софія Ротару.
Софія Ротару та Анатолій Євдокименко прожили у шлюбі 34 роки - з 1968 по 2002 рік. Вони познайомилися в Чернівцях, коли Анатолій грав на трубі в студентському оркестрі, а Софія тільки починала свій музичний шлях. Їхній союз був не лише сімейним, а й творчим: Євдокименко став керівником легендарного ансамблю "Червона рута", з яким виступала Ротару, і допомагав організовувати її масштабні гастролі. У 1970 році у пари народився син Руслан.
Трагедія сталася 23 жовтня 2002 року: Анатолій Євдокименко раптово помер у Києві від інсульту. Смерть чоловіка стала важким ударом для співачки, після якого вона на тривалий час призупинила концертну діяльність.
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Про персону: Софія Ротару
Софія Михайлівна Ротару – радянська та українська естрадна співачка (сопрано) та актриса. Лауреат премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Герой України (2002). Національна легенда України (2021).
У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Instagram, де чітко визначила свою позицію та назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".
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