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"Я не граю в ігри": Зеленський розповів, які у нього стосунки з Трампом

Анна Ярославська
24 жовтня 2026, 09:34
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Президент визнав, що не відчуває достатньої підтримки з боку Вашингтона, а дружбу Трампа з Путіним назвав особистим вибором американського лідера.
Зеленський, Трамп
Зеленський про Трампа - я не граю з ним у ігри, на відміну від Путіна / Колаж: Главред, фото: ОП

Про що розповів Зеленський:

  • Чим його підхід до Трампа відрізняється від путінського
  • Чому він не дякує партнерам щосекунди
  • Як він оцінює дружбу Трампа з Путіним

Президент Володимир Зеленський заявив, що, на відміну від російського диктатора Володимира Путіна, не вдається до політичних маневрів у відносинах із президентом США Дональдом Трампом. Так глава держави в інтерв’ю ABC News відреагував на звинувачення в тому, що Київ недостатньо дякує Сполученим Штатам.

"Я не граю з Трампом у ігри. У цьому моя відмінність від Путіна. Я не граю з ним у жодні ігри. Я прямолінійний і чесний. Ось і все", - сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що цінує допомогу американців та інших союзників, однак не бачить сенсу постійно демонструвати це на публіці. Показна лояльність Кремля, на його думку, нічого не варта.

"Краще мати таких партнерів, як я, які висловлюють вдячність тоді, коли справді її відчувають, ніж дякувати щосекунди й бути як Путін: вдавати величезну вдячність, але, щойно ви підете, отримати ніж у спину", - заявив він.

Без політичного театру

Зеленський запевнив, що Україна не влаштовуватиме "політичний театр" у відносинах зі США. Він порівняв міждержавні відносини з дружбою, де, як у родині, важливо бути чесними та відкрито знати позиції одне одного.

На запитання, чи відчуває він себе зрадженим Сполученими Штатами, президент відповів, що не відчуває достатньої підтримки. Окремо глава держави оцінив зближення Білого дому з Кремлем.

"Це його особисте рішення - дружити з Путіним чи ні. Я думаю, у них досить хороші стосунки", - зазначив Зеленський.

24 ракети Patriot за три місяці

У розмові з ABC News йшлося також про проблеми з постачанням озброєння та зв’язком. За словами президента, швидкість Starshield, як і раніше, обмежена, а від стратегічного партнера Україна за останні 90 днів отримала лише 24 ракети Patriot. Він порівняв це з приблизно 2000 ракет, використаних країнами в перші дні війни на Близькому Сході.

Також йшлося про тимчасову нестачу розвідданих щодо балістичних загроз.

На запитання, чи блокували США передачу ракет Україні з боку Європи, Зеленський уточнив, що Вашингтон просто не підписав відповідну угоду.

"Не зупинили, але не підписали", - сказав Зеленський.

Причин такого рішення він, за його словами, не знає.

​ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Яка зараз ситуація щодо Starshield в Україні

24 жовтня одразу кілька українських ЗМІ з посиланням на джерела в Міністерстві оборони України заявили, що станом на ранок суботи Сили оборони фіксують роботу зв’язку під час руху зі швидкістю понад 161 км/год.

Наразі тривають перевірки на вищих швидкостях. Про повне зняття обмежень поки що не йдеться.

Офіційні джерела цю інформацію поки що не підтверджували.

​Starlink / Інфографіка: Главред ​

Відносини Трампа і Зеленського

Як писав Главред, відносини між президентами США та України в жовтні 2026 року переживають нову гостру кризу. Ситуація загострилася на тлі заяв Дональда Трампа та Ілона Маска щодо Володимира Зеленського, проблем із роботою супутникового зв’язку Starlink, питань щодо обміну розвідданими та дизельної угоди Білого дому з Кремлем. Американський мільярдер закликав українського президента піти у відставку, а обмеження роботи супутникових терміналів ускладнили використання безпілотників. Одночасно виникли розбіжності навколо енергетичного перемир’я з Росією.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що у нього немає особистого конфлікту з Дональдом Трампом, однак він і надалі виступатиме проти будь-якого скасування санкцій проти Росії.

"У нас є наші партнери, Сполучені Штати, і нам потрібні міцні відносини з американською адміністрацією, з Конгресом. І нам потрібна двопартійна підтримка", - підкреслив Зеленський в інтерв’ю CNN.

Звинувачення в особистій неприязні президент відкинув. Свою позицію він пояснив оцінкою того, як на поступки відреагує Кремль.

"Справа не в особистостях. Моє ставлення до Путіна дуже чітке. Я думаю, що якщо ми скасуємо санкції, ми зробимо його сильнішим", - заявив глава держави.

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Про джерело: ABC News

ABC News - американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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