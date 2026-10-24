Донбас - територія, через яку триває війна: Рубіо заявив про потребу поступок

Держсекретар США переконаний, що завершити бойові дії можна лише дипломатією.

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Рубіо сказав, що Донбас став головним питанням / колаж: Главред, фото: facebook.com/MarcoRubio, deepstatemap

Головне із заяви Рубіо:

Росія не може взяти Донбас силою, Україна не віддає його

Київ тримається своєї позиції через суверенітет і безпеку

США готові й надалі бути посередником у переговорах

Державний секретар США Марко Рубіо описав російсько-українську війну як боротьбу за Донбас, який Москва намагається захопити воєнним шляхом, а Україна відмовляється віддавати. Тому для припинення бойових дій сторонам доведеться шукати компроміс за посередництва Вашингтона. Про це Рубіо заявив в інтерв’ю індійському виданню India Today, опублікованому на сайті Державного департаменту США.

"Люди продовжують говорити, що це "війна в Україні". Ця війна - за Донбас. Вона за один регіон країни", - сказав він. відео дня

Він стверджує, що йдеться приблизно про 11% території України, яку Росія прагне захопити, але не може здобути воєнним шляхом. Водночас, за його словами, Україна не хоче віддавати ці території, маючи для цього вагомі причини.

"З міркувань суверенітету та власної довгострокової безпеки", - пояснив посадовець.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Рубіо вважає, що закінчення війни потребуватиме поступок з обох сторін. Конфлікт не вдасться розв’язати на полі бою, а припинити його можна буде лише дипломатичним шляхом.

"Питання полягає в тому, чи можна досягти результату, за якого обидві сторони отримають певну вигоду, але також підуть на поступки та доведуть це до кінця", - зазначив він.

Держсекретар додав, що Сполучені Штати готові й надалі виступати посередником у переговорах між Києвом і Москвою, але визнав, що сама зустріч сторін не гарантує розв’язання проблеми.

"У нас немає жодних шансів вирішити її, якщо ми не зможемо звести їх разом", - підсумував Рубіо.

Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Яка мета Кремля у переговорах

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Кремль використовує переговори зі США не для завершення війни проти України, а щоб вибити економічні поступки, які дозволять Москві й надалі фінансувати бойові дії.

Зокрема, Кремль понад півтора року намагається схилити команду Трампа на свій бік. У нинішньому раунді контактів Москва наполягає на нібито безвихідному становищі України.

"Це нагадує попередню тактику Кремля, коли він намагався переконати Сполучені Штати та Захід загалом у неминучому краху української оборони, підштовхуючи Україну до превентивної капітуляції", - наголошують аналітики.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що підписав би мирну угоду про завершення війни вже сьогодні та готовий зупинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення. При цьому Київ не погодиться визнати окуповані території російськими.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що Україна та країна-агресор Росія погодилися на переговори щодо завершення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням.

Водночас колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що війна в Україні може закінчитися переговорами, які будуть базуватися на результатах ведення бойових дій. Роль армії в результатах цих переговорів визначальна.

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Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

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