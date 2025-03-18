Мінськ-1 та дуже важкі місяці для України: названо наслідки відмови РФ від миру

Наступні кілька місяців будуть дуже важкими, адже Україну будуть примушувати до поступок та підписання "Мінську-1", припускає військовий експерт.

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Чим обернеться для України відмова РФ від миру / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Про що сказав Жданов:

Якщо Путін не погодиться на перемир'я, то Трамп продовжить тиск на Україну

Трамп боїться різких заяв щодо Путіна

Наступні кілька місяців будуть важкими для України

Якщо російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін відмовиться припинити вогонь на фронті, Трампу вже буде байдуже, як завершиться ця війна – заморожуванням конфлікту чи перемир’ям. Про це в інтерв’ю Главреду заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він нагадав слова Трампа про те, що якщо Путін не погодиться, війна просто триватиме.

"Однак у Трампа величезні проблеми: йому потрібно показати якісь досягнення американському народові, тому що поки інфляція зростає, ціни зростають, у США настає бардак і хаос - це треба чимось перекрити. Чим Трамп може це перекрити? Заявою про те, що він врятував Європу від великої війни і змусив сторони припинити вогонь", - сказав експерт.

Дивіться відео, в якому Олег Жданов розповів про провал плану Трампа про припинення вогню:

Він зазначив, що після відмови від підтримки Путіна Трампу вже неважливо, як завершиться ця війна – заморожуванням конфлікту чи перемир'ям. Тому він чинитиме тиск, і, ймовірно, саме на Україну.

На його думку, Трамп остерігається навіть різко висловитися щодо Путіна, що видно з того, як він до нього ставиться. Це проявляється і в офіційних документах, де прибрали термін "вторгнення", а Росію не називають "агресором", створюючи її образ як цілком нейтральної сторони. Читаючи такі документи, можна подумати, що якби Україна не "спровокувала" Росію, то війни взагалі б не сталося.

"Я боюся, що найближчі пару місяців будуть дуже важкими для нас - на нас будуть просто як катком наїжджати, змушуючи йти на поступки, щоб просто припинити вогонь, неважливо, на яких умовах, де стоїмо, щоб "просто перестали стріляти". Загалом, Мінськ-1", - резюмував Жданов. є

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час сьогоднішньої розмови Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним може обговорюватися питання звільнення Запорізької АЕС, а також повне виведення українських військ із території РФ. Таку думку висловив член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Минулого тижня під час зустрічі зі спецпредставником президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом Володимир Путін озвучив попередню умову для підписання угоди про тридцятиденне перемир’я, на яке погодилася Україна. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на високопоставленого європейського чиновника та трьох співрозмовників у Москві, Кремль вимагає, щоб США призупинили постачання військової допомоги Україні на час припинення вогню.

Росія фактично не готова дотримуватися перемир’я на фронті, зазначив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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