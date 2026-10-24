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Зеленський заявив про готовність до угоди з РФ і назвав "червону лінію" Києва

Анна Ярославська
24 жовтня 2026, 07:51
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Замороження фронту не означатиме визнання 19,3 % окупованих територій російськими.
Володимир Зеленський, фронт
Володимир Зеленський зробив заяву щодо мирної угоди / Колаж: Главред, фото: скріншот, deepstatemap

Головне:

  • Зеленський готовий заморозити війну на лінії зіткнення
  • Київ не визнаватиме окуповані землі російськими
  • РФ контролює 19,3% території України, а не 25%
  • За 90 днів Україна отримала від партнера лише 24 ракети Patriot

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав би мирну угоду про завершення війни вже сьогодні та готовий зупинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення. При цьому Київ не погодиться визнати окуповані території російськими. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News.

Ведучий поцікавився, чи піде глава держави на компроміс ціною чверті української землі. Зеленський заперечив саме формулювання питання і нагадав про реальну ситуацію на карті.

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"Вони не окупували 25% нашої території. Коли хтось говорить про 25%, це означає, що ми маємо самостійно піти зі своєї території на Донбасі. І це означало б, що так, вони контролюватимуть 25%. Зараз вони контролюють 19,3%", - підкреслив український лідер.

На уточнення журналіста, чи пішов би Київ на домовленість саме за такого розкладу, президент окреслив власну формулу припинення вогню.

"Що ж, ми готові зупинити цю війну якомога швидше... Заморозили б по лінії зіткнення", - заявив Зеленський.

Втім, за його словами, Україна відкидає пропозиції, за якими тимчасово окуповані землі стали б територією Росії.

Схожу позицію Зеленський озвучив 21 жовтня в інтерв’ю Fox News, назвавши припинення вогню на нинішніх позиціях реальним шляхом до завершення війни.

Patriot, Starshield і відносини з Трампом

В інтерв’ю також йшлося про проблеми з озброєнням та зв’язком. Зеленський повідомив, що швидкість Starshield досі обмежена, а від стратегічного партнера Україна за останні 90 днів отримала лише 24 ракети Patriot. Порушувалася й тема тимчасової відсутності розвідданих щодо балістики.

На запитання, чи завадили США Європі передати Україні ракети, президент уточнив: Вашингтон не підписав відповідну угоду.

Дефіцит перехоплювачів наростає вже не перший рік. Раніше в розмові з AP Зеленський наводив дані: у 2023 році Україна отримала 675 ракет Patriot, у 2025-му - 364, а цього року очікує 264, пише abc27.

Окремо ведучий запитав, чи відчуває Зеленський, що Сполучені Штати зрадили його. Президент зізнався, що відчуває брак підтримки. Пояснюючи, що пішло не так у відносинах з Дональдом Трампом, він назвав "дружбу" з Володимиром Путіним особистим рішенням американського лідера і припустив, що між Вашингтоном і Москвою на найвищому рівні склалися досить добрі відносини.

"Інакше нас з’їдять"

Різкість київських реакцій на заяви партнерів президент пов’язує з умовами, в яких опинилася країна. За словами Зеленського, Україна зараз не може дозволити собі слабкого президента, тому на будь-який тиск він відповідатиме і іноді може бути не зовсім ввічливим.

"У такій ситуації я маю бути сильним. Україна не може дозволити собі слабкого президента зараз. Можливо, після війни - будь-якого... Але зараз, якщо Україна хоче вижити, їй потрібна сильна армія, сильний президент і сильний народ", - переконаний він.

Звідси, за словами глави держави, і манера, яку співрозмовники часто сприймають як надто різку.

"Тому на будь-який тиск на мене... я, звичайно, відповідатиму. Бо інакше нас з’їдять... Але з нами, з народом України, все не так просто. Тому іноді я, можливо, буваю не дуже ввічливим", - визнав він.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, 20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україна та країна-агресор Росія погодилися на переговори щодо припинення війни. Водночас він визнав, що досягнення мирної угоди залишається складним завданням.

21 жовтня спеціальний посланник США Стів Віткофф прибув до Росії, щоб представити Кремлю оновлену пропозицію щодо припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський допускає замороження нинішньої лінії фронту заради припинення вогню, але відкидає передачу окупованих територій Росії. Він також закликав США не скасовувати санкції проти Москви та надати Україні більше ракет для протиповітряної оборони.

Перша технічна зустріч у відновленому тристоронньому форматі "Україна - США - Росія" може відбутися в першій половині листопада в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Проведення переговорів на рівні лідерів країн стане можливим пізніше.

Новий мирний план США щодо припинення війни в Україні передбачає відмову Києва від вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та послаблення санкцій проти Росії. Натомість Україні пропонують інвестиційний пакет і членство в Європейському Союзі, повідомляє The Economist.

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Про джерело: ABC News

ABC News - американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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