Атака на Тольятті в РФ: дрони вразили завод із виробництва сировини для ракетного палива

Коротко:
- Дрони атакували завод "Тольяттікаучук" у Самарській області
- Підприємство виробляє сировину для ракетного палива
- У місті фіксують перебої зі світлом та водою
У ніч на 24 жовтня безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів Росії - "Тольяттікаучук" у Самарській області. Його продукцію використовують для виготовлення твердого ракетного палива. Після ударів на території підприємства спалахнула потужна пожежа, а в місті зафіксували перебої з електропостачанням та водопостачанням, повідомляє Astra.
OSINT-експерт видання проаналізував відео очевидців і встановив, що горить саме об’єкт на вулиці Новозаводській, 8.
Першим про удар по підприємству рано вранці повідомив OSINT-канал Exilenova+. На кадрах у Telegram видно великий стовп диму, пожежа поступово розростається, а на окремих відео помітні дрони, що летять у бік промислової зони.
Відео з російського міста Тольятті дивіться за посиланням.
Вулицю, де розташований завод, перекрили. Поруч розташована Тольяттінська ТЕЦ, і, судячи з повідомлень мешканців про відключення світла та води, удар міг торкнутися й її. Очевидці також пишуть про екстрену евакуацію співробітників на одному з об’єктів "АвтоВАЗу".
Повітряну тривогу через загрозу БПЛА в регіоні оголосили близько 03:00, а в місцевому аеропорту ввели план "Килим". Самарські пабліки повідомляють про численні вибухи не тільки в Тольятті, а й в інших районах області.
Офіційно влада регіону атаку поки що не підтвердила. Перші оцінки в місцевих пабліках були стриманими.
"За попередніми повідомленнями, під ударом опинився промисловий район у Тольятті. Інформація про можливі уражені об’єкти та наслідки нальоту поки що уточнюється", - писали місцеві Telegram-канали.
Сировина для балістичних ракет
"Тольяттікаучук" з 2019 року входить до групи "Татнефть". Підприємство спеціалізується на синтетичних каучуках, мономерах, вуглеводневих фракціях та високооктанових присадках до автомобільного бензину. Окрім шинної промисловості, його продукцію використовує й російський ВПК.
За даними Збройних сил України, синтетичні каучуки з цього заводу Росія використовує для твердого ракетного палива. Воно потрібне для тактичних і балістичних ракет.
Не перший удар по заводу
Тольяттінське підприємство вже було серед цілей українських сил. 12 вересня 2026 року Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження цього заводу та сильну пожежу в Тольятті.
Тоді OSINT-аналіз показав, що вогонь вирував також поблизу "КуйбишевАзоту", ще одного підприємства російського нафтохімічного комплексу.
Атаки вглиб Росії - новини
Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня під удар потрапив 75-й арсенал Міноборони Росії в Серпухові Московської області. За даними OSINT-аналітиків, вибух прогримів саме на території цього підприємства, яке є військовою частиною № 42708.
Сили оборони в ніч на 18 жовтня вразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Цей удар став частиною масованої атаки безпілотників на Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під ударом опинився й дата-центр "ВКонтакте", а в Росії обмежили роботу трьох аеропортів.
У ніч на 16 жовтня масована нічна атака безпілотників змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст.
Інші новини:
- Зеленський згоден на мирну угоду з РФ за умови замороження поточної лінії фронту
- РФ почала наносити удари по Україні новою крилатою ракетою "Філін": що з’ясувало ГУР
- РФ перейшла до нової тактики ударів по Києву: в ISW попередили про загрозу
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред