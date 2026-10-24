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Атака на Тольятті в РФ: дрони вразили завод із виробництва сировини для ракетного палива

Анна Ярославська
24 жовтня 2026, 08:34
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Місцева влада поки що не підтвердила цю атаку, а частина мешканців міста залишилася без світла та води.
Вибухи в Тольятті
Дрони атакували завод "Тольяттікаучук" у Самарській області / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

  • Дрони атакували завод "Тольяттікаучук" у Самарській області
  • Підприємство виробляє сировину для ракетного палива
  • У місті фіксують перебої зі світлом та водою

У ніч на 24 жовтня безпілотники атакували один із найбільших хімічних заводів Росії - "Тольяттікаучук" у Самарській області. Його продукцію використовують для виготовлення твердого ракетного палива. Після ударів на території підприємства спалахнула потужна пожежа, а в місті зафіксували перебої з електропостачанням та водопостачанням, повідомляє Astra.

OSINT-експерт видання проаналізував відео очевидців і встановив, що горить саме об’єкт на вулиці Новозаводській, 8.

відео дня

Першим про удар по підприємству рано вранці повідомив OSINT-канал Exilenova+. На кадрах у Telegram видно великий стовп диму, пожежа поступово розростається, а на окремих відео помітні дрони, що летять у бік промислової зони.

Відео з російського міста Тольятті дивіться за посиланням.

Знімок екрана

Вулицю, де розташований завод, перекрили. Поруч розташована Тольяттінська ТЕЦ, і, судячи з повідомлень мешканців про відключення світла та води, удар міг торкнутися й її. Очевидці також пишуть про екстрену евакуацію співробітників на одному з об’єктів "АвтоВАЗу".

У Тольятті видно дим від пожежі
У Тольятті видно дим від пожежі / Exilenova+

Повітряну тривогу через загрозу БПЛА в регіоні оголосили близько 03:00, а в місцевому аеропорту ввели план "Килим". Самарські пабліки повідомляють про численні вибухи не тільки в Тольятті, а й в інших районах області.

Офіційно влада регіону атаку поки що не підтвердила. Перші оцінки в місцевих пабліках були стриманими.

"За попередніми повідомленнями, під ударом опинився промисловий район у Тольятті. Інформація про можливі уражені об’єкти та наслідки нальоту поки що уточнюється", - писали місцеві Telegram-канали.

Сировина для балістичних ракет

"Тольяттікаучук" з 2019 року входить до групи "Татнефть". Підприємство спеціалізується на синтетичних каучуках, мономерах, вуглеводневих фракціях та високооктанових присадках до автомобільного бензину. Окрім шинної промисловості, його продукцію використовує й російський ВПК.

За даними Збройних сил України, синтетичні каучуки з цього заводу Росія використовує для твердого ракетного палива. Воно потрібне для тактичних і балістичних ракет.

Не перший удар по заводу

Тольяттінське підприємство вже було серед цілей українських сил. 12 вересня 2026 року Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження цього заводу та сильну пожежу в Тольятті.

Тоді OSINT-аналіз показав, що вогонь вирував також поблизу "КуйбишевАзоту", ще одного підприємства російського нафтохімічного комплексу.

Атаки вглиб Росії - новини

Як писав Главред, у ніч на 22 жовтня під удар потрапив 75-й арсенал Міноборони Росії в Серпухові Московської області. За даними OSINT-аналітиків, вибух прогримів саме на території цього підприємства, яке є військовою частиною № 42708.

Сили оборони в ніч на 18 жовтня вразили Петербурзький нафтовий термінал дронами FP-1, після влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Цей удар став частиною масованої атаки безпілотників на Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Під ударом опинився й дата-центр "ВКонтакте", а в Росії обмежили роботу трьох аеропортів.

У ніч на 16 жовтня масована нічна атака безпілотників змусила російську владу закрити всі чотири аеропорти Москви: Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво. Понад 20 літаків, що прямували до російської столиці, перенаправили на аеродроми інших міст.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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