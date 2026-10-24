Мита у розмірі 200% проти Києва та Москви: Трамп озвучив нову ідею щодо завершення війни

Президент США водночас заявив, що сподівається на швидке завершення російсько-українського протистояння.

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Трамп пригрозив Україні та Росії митами, але сам засумнівався в цій ідеї / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Ключові тези:

Президент США сподівається на швидке завершення війни

Трамп допустив можливість введення мит для України та Росії без укладення мирної угоди

Глава Білого дому сам засумнівався в ефективності цієї ідеї

Президент США Дональд Трамп допустив запровадження мит проти України та Росії, якщо сторони не укладуть мирну угоду. Втім, він одразу поставив під сумнів ефективність такого кроку. Водночас американський лідер заявив, що війна наближається до завершення. Про це Трамп сказав на передвиборчому мітингу, передає Magno News.

Глава Білого дому послався на досвід попередніх конфліктів. За його версією, саме економічний тиск Вашингтона змусив їх учасників зупинитися.

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"Ми завершили п’ять воєн завдяки митам. Я сказав: "Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито в розмірі 200%", - і вони припинили воювати. Нам, напевно, варто негайно зробити те саме з Україною та Росією. Мені це навіть не спадало на думку", - сказав президент США.

Чому ця ідея може не спрацювати

Майже одразу Трамп сам спростував власну пропозицію. Причину скептицизму він вбачає у слабких економічних зв’язках Сполучених Штатів із Києвом і Москвою: обсяг товарообігу, на його думку, занадто малий, щоб тиск мав реальний ефект.

"Ми купуємо у них недостатньо, щоб так вчинити, тому це не спрацює", - зазначив глава Білого дому.

Трамп розраховує на швидкий мир

На тлі розмов про можливий тиск Трамп висловив оптимізм щодо дипломатичного шляху. Виступаючи на передвиборчому мітингу, він припустив, що Вашингтон уже на фінішній прямій у врегулюванні.

"Я сподіваюся, що ми близькі до того, щоб покласти край катастрофі між Росією та Україною. Я сподіваюся, що ми покладемо цьому край", - сказав він.

Мирні переговори - новини

Як писав Главред, новий мирний план США щодо припинення війни в Україні передбачає відмову Києва від вступу до НАТО, створення демілітаризованої зони на Донбасі та послаблення санкцій проти Росії. Натомість Україні пропонують інвестиційний пакет і членство в Європейському Союзі, повідомляє The Economist.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав би мирну угоду про завершення війни вже сьогодні і готовий зупинити бойові дії за нинішньою лінією зіткнення. При цьому Київ не погодиться визнати окуповані території російськими.

20 жовтня в Осло відбулися переговори щодо врегулювання російсько-української війни. Україна та її партнери обговорили гарантії безпеки, територіальні питання, санкції проти Росії та план відновлення країни після війни.

21 жовтня спеціальний посланник США Стів Віткофф прибув до Росії, щоб представити Кремлю оновлену пропозицію щодо припинення війни.

Перша технічна зустріч у відновленому тристоронньому форматі Україна - США - Росія може відбутися в першій половині листопада в Абу-Дабі, столиці Об’єднаних Арабських Еміратів. Проведення переговорів на рівні лідерів країн стане можливим пізніше.

Три дати, які визначать долю України

Найближчі вісім тижнів стануть вирішальними для України. Три події можуть визначити майбутнє України. Про це пишуть журналісти Джонатан Лемір і Саймон Шустер у статті для американського видання The Atlantic.

Перша подія, яка може вплинути на російсько-українську війну, - це вибори у США 3 листопада, до яких залишилося два тижні.

Друга подія - це саміт у середині листопада в Китаї, де президент Росії Володимир Путін хоче зустрітися з Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном, щоб спланувати, як закінчити війну, але без участі України в переговорах.

Третя важлива дата - це саміт G20 на полі для гольфу Трампа в районі Маямі, запланований на середину грудня.

За даними The Atlantic, Дональд Трамп розглядає цю зустріч як можливість досягти домовленості про припинення війни Росії проти України.

Президент України вже погодився взяти участь у саміті та заявив про готовність зустрітися з Путіним заради припинення війни.

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Про джерело: The Atlantic The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

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