Трагедія у Кривому Розі: Шахеди влучили у житлові будинки, є жертви

Російські війська атакували приватний сектор міста Шахедами.

РФ вдарила по будинках в Кривому Розі Шахедами / Колаж: Главред, фото: УНІАН

РФ вдарила двома Шахедами по приватному сектору Кривого Рогу

Відомо про двох поранених, одна людина загинула

Вдень, 29 січня, російські окупаційні війська вдарили Шахедами по Кривому Рогу. Внаслідок атаки поранено двоє людей, жінка похилого віку - загинула. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За його словами, противник атакував місто Шахедами, внаслідок чого на двох локаціях було уражено житлову забудову у приватному секторі. Виникли пожежі, на місцях одразу розпочали аварійно-рятувальні роботи.

Згодом він уточнив, що загоряння вже ліквідовано, а рятувальники продовжують розбирати завали.

"Поранені дві жінки та чоловік. Штаби створювати не будемо. По постраждалим будинкам приватного сектору будуть розвезені будматеріали. Завтра з ранку районі комісії проведуть обхід для фіксації збитків та надання людям матеріальної допомоги. На жаль, при розборі завалів виявили загиблу жінку похилого віку. Царство небесне. Прокляття ворогу, який воює зі стариками", - повідомив він.

Шахед / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія планує новий масований ракетний удар по Україні із залученням стратегічної авіації.

Віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба повідомив, що враховуючи прогнозоване зниження температури, всі служби готують до нових можливих російських атак.

Наступні три тижні будуть особливо важкими для населення через поєднання сильного похолодання та значних пошкоджень енергетичної інфраструктури внаслідок інтенсивних обстрілів, зазначає Reuters.

Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

