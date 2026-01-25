Ворог підготував літаки: високий рівень загрози масової атаки найближчим часом

Експерти фіксують активність у каналах управління стратегічної авіації ворога.

Росія готує новий масований ракетно-дроновий удар по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

Росія готує новий масований удар по Україні

Ймовірна дата удару: ніч з 25 на 26 січня

Активність фіксується у каналах управління стратегічної авіації

Країна-агресор Росія, ймовірно, готує новий масований ракетний удар по Україні з використанням бортів стратегічної авіації, який може відбутися вже найближчої ночі. За інформацією моніторингових каналів, противник ймовірно запланував здійснення ракетного удару в ніч з 25 на 26 січня.

Ознаки підготовки атаки

Цьому, як зазначають експерти, свідчить активність у каналах управління стратегічної авіації. Останніми днями Росія активно перекидала стратегічні літаки, зокрема Ту-22м3, між аеродромами.

Аналітики звертають увагу на факт передислокацій бортів стратегічної авіації Ту-22м3 з моменту минулого обстрілу. Паралельно фіксуються перельоти військово-транспортної авіації, які ймовірно виконувались з метою підтримки та спорядження вищезгаданих бортів стратегічної авіації.

Моніторинг також зазначає, що до ймовірного удару можуть бути залучені й інші стратегічні літаки РФ — Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22м3.

Літаки якими обстріюють Україну / Інфографика: Главред

РФ нарощує масштаби ударів по Україні - експерт

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що у 2026 році Росія може суттєво збільшити масштаби своїх атак на Україну. За його прогнозом, вже в першому кварталі цього року РФ здатна щомісяця запускати до 5 тисяч безпілотників.

Ступак наголошує, що зростання кількості ударів для Росії не є проблемою. Він нагадав: якщо у березні 2024 року по Україні запускали близько 500 БПЛА за місяць, то наприкінці грудня 2025 року за одну ніч їх було близько 600. Така тенденція, за словами експерта, демонструє здатність ворога нарощувати масованість атак у будь-який момент.

Як раніше повідомляв Главред, Росія вперше за довгий час вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву, заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

Також російські окупаційні війська вдень, 19 січня, завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. В результаті атаки є загиблі та поранені.

Нагадаємо, що в ніч на 19 січня російська окупаційна армія атакувала Україну дронами. Була оголошена повітряна тривога. БПЛА зафіксували в Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській областях.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

