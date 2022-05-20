"Структура складна": Зеленський озвучив терміни евакуації з Азовсталі

Цивільних вивезли, медиків вивезли, вивезли тяжкопоранених і поранених, зазначив президент.
Вихід українських військових з території оточеного ворогами заводу Азовсталь у Маріуполі має завершитися найближчим часом, повідомив президент України Володимир Зеленський під час телемарафону UAразом.
Глава держави поділився подробицями евакуації українських військових з Азовсталі. В даний час завод залишили цивільні, медики і поранені бійці.
"Що далі. На сьогодні вивезені всі цивільні, які були заблоковані на заводі. Цивільних вивезли, медиків вивезли, вивезли тяжкопоранених і поранених. Я знаю, що відбувається на цей момент. Я думаю, найближчим часом, навіть не днями, завершиться вивезення всіх", - заявив Зеленський.
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Український президент також пригадав процес підготовки евакуації. Він, зокрема, вів переговори з низкою іноземних лідерів для посередництва між Україною і РФ.
"Структура складна. Домовлялися про те, що розблокуванням займатимуться посередники, я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку з Францією. Щоб через відносини лідерів з керівником РФ, коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати не вийде", – підкреслив глава держави.
Що відбувається зараз на Азовсталі
Раніше повідомлялося, що російські окупанти хочуть знести комбінат Азовсталь і побудувати там паркову зону або технопарк. Про такі плани заявив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін, пізніше інформацію про це повідомили також у Маріупольській міській раді.
Також раніше Пушилін висловлювався щодо того, що хоче зробити курорт з розбомбленого росіянами Маріуполя. В офісі президента такі плани потролили. Радник Голови ВП Михайло Подоляк зазначив, що українські спецслужби випишуть кожному рашисту індивідуальний "палаючий тур".
Нагадаємо, ввечері 19 травня Азов записав нове повідомлення з Маріуполя. Святослав Паламар (Калина) зазначив, що командування українських захисників знаходиться на заводі Азовсталь в Маріуполі, де йде певна операція, деталі якої зараз не можна розголошувати.
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