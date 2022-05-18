"Випишемо гарячий тур": у Зеленського потролили плани рашистів щодо "курорту" в Маріуполі

Михайло Подоляк нагадав про десятки тисяч убитих рашистами в Маріуполі.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував намір окупантів зробити з окупованого Маріуполя "курорт" на Азовському морі.
Про це він повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.
"Ватажки проросійських кримінальних анклавів заявляють, що хочуть зробити з Маріуполя курорт на Азовському морі. Десятки тисяч убитих. Сотні тисяч позбавлених даху над головою", - зазначив він.
"Хочете позасмагати на пляжі? Українські спецслужби випишуть кожному індивідуальний "гарячий тур", - заявив Подоляк.
Оборона Маріуполя
На територію меткомбінату Азовсталь (Маріуполь Донецької обл.) було здійснено десятки авіанальотів, у тому числі - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк "Азов".
Нагадаємо, в суботу, 7 травня, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що з території "Азовсталі" вдалося евакуювати всіх дітей, жінок і людей похилого віку.
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На початку травня російські окупанти змогли прорватися на територію комбінату "Азовтсаль"
У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що розблокування Маріуполя військовим шляхом поки неможливо через брак важкого озброєння.
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