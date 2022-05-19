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"Операція триває": Азов записав нове повідомлення з Маріуполя

19 травня 2022, 21:32

Святослав Паламар (позивний Калина) записав нове відеозвернення.

азовсталь
Захисники Маріуполя залишаються на Азовсталі / t.me/polkazov

Командування українських захисників знаходиться на заводі Азовсталь у Маріуполі, де триває певна операція.

Про це повідомив заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар (позивний Калина) у відеозверненні, яке опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

"Я і командування знаходимося на території заводу Азовсталь. Триває певна операція, деталі якої я не буду розголошувати", - зазначив він.

Паламар подякував миру та Україні за підтримку.

"Побачимося", - додав військовий.

Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ресурси повідомили про те, що Паламар нібито "здався" в полон окупантам РФ.

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Оборона Азовсталі

На територію меткомбінату Азовсталь (Маріуполь Донецької обл.) було здійснено десятки авіанальотів, у тому числі - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк"Азов".

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17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

Для повернення їх додому планується обмін.

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