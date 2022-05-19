"Операція триває": Азов записав нове повідомлення з Маріуполя

Святослав Паламар (позивний Калина) записав нове відеозвернення.
Командування українських захисників знаходиться на заводі Азовсталь у Маріуполі, де триває певна операція.
Про це повідомив заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар (позивний Калина) у відеозверненні, яке опублікував нардеп Олексій Гончаренко.
"Я і командування знаходимося на території заводу Азовсталь. Триває певна операція, деталі якої я не буду розголошувати", - зазначив він.
Паламар подякував миру та Україні за підтримку.
"Побачимося", - додав військовий.
Нагадаємо, раніше російські пропагандистські ресурси повідомили про те, що Паламар нібито "здався" в полон окупантам РФ.
Оборона Азовсталі
На територію меткомбінату Азовсталь (Маріуполь Донецької обл.) було здійснено десятки авіанальотів, у тому числі - стратегічними бомбардувальниками, повідомляє полк"Азов".
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17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.
Для повернення їх додому планується обмін.
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