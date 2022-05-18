Зеленський розповів подробиці про евакуацію військових з Азовсталі

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що евакуаційна операція з заводу Азовсталь в оточеному російськими військами Маріуполі триває.

"Евакуаційна операція триває, нею керують наші військові і розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Інших деталей ходу операції він не назвав.

Зеленський також зазначив, що російські окупанти не можуть продемонструвати успіх загальновійськовими діями на тих напрямках, на яких пробують наступати.

"І тому намагаються показати "успіх" за рахунок своїх ракет та іншої активності. Але також - безрезультатно. Ці удари, як і багато попередніх кардинально нічого не змінюють. Тим більше, що наша протиповітряна оборона і протидиверсійні стають все сильнішими", - заявив глава держави.

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Евакуація захисників України з Азовсталі в Маріуполі

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр 16 травня заявила, що Україна почала операцію з порятунку заблокованих на території Азовсталі захисників Маріуполя.

Вона розповіла, що до медичного закладу в Новоазовськ евакуйовано 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор привезли в Оленівку. Їх повернуть додому за процедурою обміну.

Маляр підкреслила, що спільними зусиллями ГУР Міноборони, ЗСУ, Нацгвардією і Держприкордонслужбою проводяться заходи щодо повернення українських військових, які на даний момент знаходяться в Азовсталі.

Евакуацію військових підтвердив президент України Володимир Зеленський.

"Непростий день. Але і цей день, як і всі інші, спрямований на те, щоб уберегти нашу країну і наших людей. Завдяки діям українських військових - ЗСУ, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного Комітету Червоного Хреста та ООН сподіваємося, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, ці слова зрозуміє кожна адекватна людина", - сказав президент.

Віце-прем'єр Ірина Верещук сказала, що 16 травня, були евакуйовані з Азовсталі 52 тяжкопоранених українських військовослужбовців. Після стабілізації їхнього стану Україна поверне їх додому за процедурою обміну полонених.

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