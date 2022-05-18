Російські загарбники планують знести Азовсталь/ Полк "Азов", Reuters

Російські окупанти хочуть знести комбінат Азовсталь і побудувати там паркову зону чи технопарк. Про такі плани заявив ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін, пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

При цьому бойовик сподівається, що втілити такі плани у життя їм допоможе Росія. Раніше Пушині висловлювався щодо того, що хоче зробити курорт з розбомбленого росіянами Маріуполя.

Інформацію про те, що в так званій "ДНР" хочуть знести Азовсталь, підтвердили у Маріупольській міській раді. Відповідне повідомлення з’явилося на її сторінці у Telegram.

У міськраді припустили, що окупанти можуть спішити стерти комбінат з лиця землі, тому що бояться, що в українських військових можуть з’явитися сили для деблокади міста.

"В "днр" планують знести Азовсталь. Навіщо? У ЗСУ скоро з’являться сили для деокупації Маріуполя. Росіяни превентивно знищують важливий для України промисловий комплекс", – зазначають у міськраді.

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"Окупанти не зацікавлені у відновленні та розвитку Маріуполя. Для них це лише територія для кримського коридору", – додали у Маріупольській міській раді.

Раніше в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія могла погодитися на евакуацію українських захисників із заводу Азовсталь у Маріуполі, щоби скоріше оголосити про захоплення міста. При цьому РФ може відмовитися від обміну захисників Маріуполя.

Також раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що евакуаційна операція з заводу Азовсталь в оточеному російськими військами Маріуполі триває.

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