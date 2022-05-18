РФ могла піти на евакуацію з Азовсталі, щоби скоріше заявити про захоплення міста - ISW

Американські експерти розповіли, чому Путін погодився на евакуацію захисників Маріуполя / Фото УНІАН

Росія могла погодитися на евакуацію українських захисників із заводу Азовсталь у Маріуполі, щоби скоріше оголосити про захоплення міста. При цьому РФ може відмовитися від обміну захисників Маріуполя.

В Американському інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль міг піти на евакуацію з Азовсталі, щоби зупинити критику в соціальних мережах з приводу невдалої російської переправи через річку Сіверський Донець і в цілому повільних темпів вторгнення.

"Управління військової розвідки України повідомило, що Департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії спішно готує престур іноземних журналістів окупованими територіями України в період з 18 по 21 травня", - йдеться в повідомленні.

Американські експерти не виключають, що країна-агресорка може відмовити в обміні захисників Маріуполя.

"Деякі депутати Держдуми Росії клопочуть про ухвалення законів, що забороняють обмін полонених на осіб, обвинувачених у "нацизмі". Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що захисникам Маріуполя повинні бути пред'явлені звинувачення у військових злочинах, і їх не можна обмінювати на російських військовополонених. Кремль може проігнорувати побоювання російської Державної Думи або використовувати їх для саботажу переговорів з Україною", - вважають в ISW.

В Інституті зазначають, що в РФ евакуація з Азовсталі може викликати невдоволення, оскільки російська пропаганда раніше твердила про "успішні атаки" на Азовсталь, а деякі росіяни очікували знищення захисників Маріуполя.

"Деяким росіянам може бути важко поєднати тріумфальне послання з раптовими переговорами, що призвели до капітуляції шляхом переговорів", - йдеться у звіті ISW.

Евакуація поранених з Азовсталі

16 травня з заводу Азовсталь у Маріуполі до медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжкопоранених для надання медичної допомоги.

Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде проведена процедура обміну, повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.

Україна продовжує працювати над обміном поранених українських військових, яких напередодні евакуювали з Азовсталі. Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що українські військові виживали в нелюдських умовах з важкими пораненнями. Передусім їм необхідна нормальна медична допомога. За її словами, українська сторона працює над тим, щоб евакуювати захисників одразу після того, як їхній стан стабілізується.

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