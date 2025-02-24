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У Рязані прогриміли вибухи: дрони атакували один із найбільших у Росії НПЗ

Анна Ярославська
24 лютого 2025, 07:38
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Рязанський нафтопереробний завод потрапляє під удар уже втретє з початку 2025 року.
Атака на Рязанський НПЗ
Чергова атака на Рязанський НПЗ сталася в ніч на 24 лютого / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Вночі в Рязані прогриміли вибухи
  • Під удар дронів потрапив Рязанський НПЗ

У ніч на 24 лютого в Рязанській області РФ прогриміли вибухи. Невідомі дрони атакували один із найбільших у Росії Рязанський НПЗ. Цей нафтопереробний завод потрапляє під удар уже втретє з початку 2025 року.

Як пише російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів, минулої ночі в Рязані прогриміли вибухи.

відео дня

У мережі публікують не підтверджені поки що кадри пожежі, як стверджується, в районі нафтопереробного заводу. Офіційної інформації немає.

Нафтопереробний завод Рязанської нафтопереробної компанії було атаковано вже тричі з початку року. Зокрема, він був під ударом у ніч на 24 січня, потім - у ніч на 26 січня.

Загалом, ЗСУ атакували щонайменше 27 паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах Росії з початку 2025 року.

Дивіться відео - Атака на Рязанський НПЗ 24 лютого 2025 року:

Скриншот

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі підтвердив атаку на Рязанський НПЗ.

"Потужність переробки - 17,1 млн тонн нафти на рік, що робить його одним із п'яти найбільших НПЗ Росії. Там виробляють бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут і нафтохімію. Особливу роль відіграє авіаційне паливо, критично важливе для фронтової авіації армії РФ і стратегічної дальньої авіації, що завдає ударів по Україні. Це третя атака на завод від початку року", - повідомив Коваленко.

Довідка. Рязанський НПЗ розташований на території Південного промислового вузла в місті Рязані. Належить Рязанській нафтопереробній компанії, яка входить до структури державної корпорації Роснефть.

Тим часом у Міноборони Росії відзвітували, що минулої ночі сили ППО "знищили і перехопили" 22 українські безпілотники: 16 БПЛА над територією Орловської області, три - над територією Брянської області, два - над територією Рязанської області та один - над територією Республіки Крим.

У Рязані прогриміли вибухи: дрони атакували один із найбільших у Росії НПЗ
НПЗ у Росії - карта / Главред

Атаки на Рязанський НПЗ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 24 січня 2025 року українськими безпілотниками було завдано удару по виробничих потужностях Рязанської нафтопереробної компанії і по нафтоперекачувальній станції Рязань.

У ніч на 26 січня в Рязані знову прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. Унаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа. Це була друга атака на цей завод за останні дві доби.

Навесні 2024 року Рязанський НПЗ був атакований українськими безпілотниками. У березні для удару було застосовано далекобійний дрон-камікадзе Лютий. Повторну атаку НПЗ пережив у травні.

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