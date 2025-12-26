Чому 27 грудня не можна викидати хлібні крихти: яке церковне свято

За народними віруваннями, у цього дня є особлива заборона: категорично не дозволяється викидати навіть найменші хлібні крихти.

У суботу, 27 грудня, у православному календарі день пам'яті святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Святий Стефан жив у I столітті і належав до числа семи дияконів, обраних апостолами для служіння при Єрусалимській громаді (Дії апостолів, 6). За переказами, він був євреєм-елліністом, тобто вихідцем із діаспори, добре освіченим, знав грецьку мову і Писання.

Стефан активно проповідував Христа як обіцяного Месію, звертаючись насамперед до юдеїв. Його слово було настільки переконливим, що опоненти "не могли противитися мудрості й духу, яким він говорив".

Не здолавши його у відкритій дискусії, противники вдалися до наклепу. Замість виправдань Стефан виголосив величну богословську промову, яка стала одним із найглибших викладів історії спасіння в Новому Заповіті. У цей момент Стефан побачив небесне видіння: "Ось я бачу небеса відкриті і сина людського, що стоїть праворуч Бога". Це видіння стало остаточним вироком в очах його суддів.

Розлючений натовп вивів Стефана за місто і побив камінням. За іудейським звичаєм, свідки мали першими кинути каміння - їхні плащі стерег Савл, майбутній апостол Павло. Так Стефан помер як мученик, пробачивши ворогів і підтвердивши, що любов сильніша за смерть.

Прикмети 27 грудня

Яка погода на Степана - такою буде і зима загалом.

Тепло і безвітряно - скоро відлига.

Хмари низько над землею - до вітряної погоди.

Що не можна робити 27 грудня

За народними віруваннями, у цього дня є особлива заборона: категорично не дозволяється викидати навіть найменші хлібні крихти. У традиційній уяві вони уособлюють достаток, благополуччя і благодать, тому легковажне ставлення до хліба могло накликати злидні.

Що можна робити 27 грудня

Цього дня православні віряни особливо звертаються в молитві до святого Стефана, просячи його зміцнити віру, принести внутрішній спокій і забезпечити добробут у домі. Крім того, його шанують як покровителя домашньої худоби, молячись про здоров'я і захист тварин.

