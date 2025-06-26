США готуються передати нові ЗРК Patriot - скільки систем ППО отримає Україна

П’ять зенітно-ракетних систем Patriot можуть надійти в Україну найближчим часом для посилення оборони країни.

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США готують для України п’ять батарей Patriot / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

США можуть передати Україні 5 комплексів Patriot, які раніше були в Ізраїлі

ЗРК модернізують в Америці перед передачею

Передача, ймовірно, буде безкоштовною

Голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк повідомив, що Україна може отримати від США п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot, які раніше перебували на озброєнні Ізраїлю. Про це він розповів в ефірі програми "День.LIVE".

"У мене є неофіційна інформація, що швидше всього Трамп погодив питання виділення Україні п’яти батарей ЗРК Patriot, які демонтували з Ізраїлю. Говорили, що Ізраїль нам передав, але він нам не передав. Він частину передав Польщі, а частину Америці, де їх відремонтовують, модернізують, дають нову електроніку. І Трамп передасть ці п'ять систем Patriot Україні. Це така військова таємниця, яку вам оприлюднив", — заявив Романюк. відео дня

Він також припустив, що США можуть передати ці системи Україні безкоштовно, а не продати.

"Швидше за все передасть. Бо це безкоштовно американці передали після війни Іраку проти Кувейту в 90-х Ізраїлю. Не стали відправляти назад в Америку, а віддали безкоштовно Ізраїлю. Ізраїль 30 років їх експлуатував. Тепер їх модернізують і американці нам їх мають передати", — уточнив Юрій Романюк.

Рatriot / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово наголошував, що Україна може вільно використовувати західне озброєння, зокрема й ракети Taurus. Однак, як пише The Guardian, рішення про передачу цих ракет досі не ухвалено, а сам Мерц останнім часом уникає прямих відповідей на запитання щодо причин зволікання, ймовірно через внутрішньополітичний спротив у Німеччині.

Крім того, резидент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном, під час якої сторони узгодили подальші спільні кроки та обговорили посилення дипломатичного тиску на Росію.

Тим часом Велика Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження на деякі види озброєння для України. Про це, посилаючись на заяву Мерца, повідомляє китайська телемережа CGTN Europe у соцмережі X (Twitter).

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Хто такий Юрій Романюк? Юрій Романюк - голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО". В якості експерта коментує на Інтернет-ресурсах, радіо і телебаченні питання євроатлантичної інтеграції України, дипломатії і війни Росії проти України.

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