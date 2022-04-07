Спецпідрозділ ЗСУ розгромив "елітну" бригаду ВДВ: захоплено командний пункт ворога

Українські захисники розгромили командний пункт 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади РФ.
Збройні сили України завдали чергової поразки підрозділам російських окупантів і захопили трофеї.
Цього разу українські захисники розгромили командний пункт 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади РФ. Відповідне повідомлення опубліковано в Facebook Стратегічного командування ЗСУ.
Бійці ЗСУ при цьому похвалилися трофеями. На фото вони позують зі прапором 83-ї ДШБ окупантів РФ.
Додамо, що спецоперація була проведена одним з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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