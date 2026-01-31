Рус
РФ постійно стягує сили: окупанти готуються до наступу на Сумщині

Ангеліна Підвисоцька
31 січня 2026, 21:41
Російські окупанти намагаються прорватись до густого великого лісу біля Сум.
Росіяни стягують сили на Сумщину / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • РФ готується до наступу в Сумській області
  • Росіяни підтягують сили на Сумщину
  • Ворог намагається просунутись до густого лісу

Росія збільшує чисельність окупантів у Сумській області. Ворог намагається наступати. Про це заявило джерело у розвідці однієї з бригад, пише Українська правда.

Зазначається, що з осені 2025 року кількість російського угруповання на Сумщині збільшується щомісяця. Ворог намагається просунутись до густого великого лісу на північний захід від Сум.

відео дня

Основним напрямком наступу залишається ділянка між селами Олексіївка - Яблунівка - Юнаківка. Росіяни мають три гілки наступу - до сіл Хотінь, Писарівка, Нова Січ.

Якщо росіяни зможуть прорвати оборону та зайти у ліс, це значно ускладнить ситуацію. Тоді бойові дії з рівнини перейдуть у ліс із глибокими ярами.

Що відомо про Суми / Інфографіка: Главред

Коли в Україні може завершитися активна фаза війни - думка експерта

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що президент США Дональд Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні. Ключові переговори можуть відбутися вже найближчими тижнями.

Клочок припустив, що активна фаза переговорів може тривати до весни. Для Трампа завершення війни в Україні є передумовою для реалізації стратегії щодо Китаю, а також шансом заявити про себе як про "миротворця" перед майбутніми переговорами з Пекіном

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська просунулися у Дніпропетровській та Сумській областях і, за даними DeepState, окупували село Злагода на Дніпропетровщині. Також зафіксовано просування біля Єгорівки та Грабовського. Водночас Генштаб ЗСУ ці дані не підтвердив.

Також РФ знову перенесла терміни повної окупації Донбасу. Тепер окупанти наматимуться досягти цієї цілі до кінця березня - початку квітня 2026 року. В Офісі президента сумніваються, що Москва здатна реалізувати цей план.

Крім цього, втрати російських військових в Україні різко зросли і Кремль не зможе їх компенсувати без нової мобілізації, повідомляє Bloomberg. Головну роль у високій "летальності" грають українські дрони, які спричиняють 70-80% втрат.

Про джерело: Українська правда

Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

