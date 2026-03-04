Ядерний капкан для Трампа: яку 'угоду' готує Кремль і яка роль України

Москва намагається "продати" свою конструктивність і використати переговори для посилення тиску.

https://glavred.net/world/yadernyy-kapkan-dlya-trampa-kakuyu-sdelku-gotovit-kreml-i-kakova-rol-ukrainy-10745831.html Посилання скопійоване

Кремль подає сигнали про готовність домовлятися, щоб звинуватити Вашингтон / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео, Міноборони РФ

Коротко:

Росія не продовжила договір СНО з США після 6 лютого

Кремль сигналізував про готовність переговорів, США ігнорували

Трамп вимагав залучення Китаю до нового раунду переговорів

Стратегічний ядерний шантаж з боку Росії синхронізований із низкою міжнародних процесів, зокрема із завершенням 6 лютого дії чергового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО). Про це в коментарі Главреду розповів експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Що відбувається з переговорами

Формат продовження договору передбачає відновлення переговорів. Росія формально сигналізувала Вашингтону про готовність домовитися, проте тодішня позиція Дональда Трампа полягала в необхідності залучення третього учасника – Китаю. Через це США фактично не реагували на пропозиції Москви.

відео дня

"Російська пропаганда почала виглядати розгубленою: мовляв, ми запропонували продовжити рамку, а нас ігнорують. Кремль намагається створити ситуацію, у якій можна звинуватити США: мовляв, саме ігнорування з боку Вашингтона призвело до втрати контролю над ядерними процесами", – пояснює Жовтенко.

Для чого це Росії

На думку експерта, переговори про контроль над озброєннями для Москви – це не лише питання безпеки, а й інструмент впливу на український напрям. У разі, якщо Трамп погодиться на новий раунд переговорів, Росія могла б використати це як предмет торгу: поступки у стратегічних озброєннях в обмін на посилення тиску на Україну та Європу.

"Цілком імовірно, що історія з нібито намірами Франції та Великої Британії озброїти Україну ядерною зброєю – це спроба підштовхнути США до переговорів та запропонувати Трампу угоду, яку він міг би подати як власну дипломатичну перемогу", – додає Жовтенко.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

За його словами, Пекін має власні причини не поспішати до таких переговорів, проте Москва намагається знайти будь-який формат, у якому може "продати" свою нібито конструктивність. Для Трампа, який потребує зовнішньополітичних успіхів, це могло би стати важливим аргументом на міжнародній арені.

Чи може Путін застосувати ядерну зброю – думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв заявив, що Володимир Путін може вдатися до використання ядерної зброї, якщо зрозуміє, що не здатен досягти цілей, поставлених на початку війни.

"Йому необхідно показати результати, адже жоден диктатор, і Путін не виняток, не є всевладним і залежить від свого оточення. Він має демонструвати людям, що веде їх до перемоги та процвітання", – підкреслив Бондарєв.

Ядерна зброя - останні новини України

Як повідомляв Главред, аналітики ISW заявляли, що Москва посилює ядерну риторику на тлі обговорень західними країнами можливих гарантій безпеки для України. Російські офіційні особи, в тому числі представники Служби зовнішньої розвідки РФ, роблять заяви, які підігрівають тему потенційного застосування ядерної зброї.

Крім того, російські пропагандисти останнім часом активно поширюють інформацію про нібито плани Великої Британії та Франції надати Україні ядерну зброю. Ці заяви є безпідставними і свідчать про спроби Кремля впливати на громадську думку всередині РФ.

Нагадаємо, що заяви країни-агресора Росії щодо "передачі Україні ядерної зброї" є політичним тиском та підготовкою до наступних трьохсторонніх зустрічей щодо мирної угоди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Читайте також:

Про персону: Тарас Жовтенко Тарас Жовтенко - український політолог і безпековий аналітик, спеціаліст з міжнародної безпеки, воєнної політики, гібридних загроз і стратегій. Обіймає посаду в.о. виконавчого директора Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. До приєднання до "Демініціатив" у 2023-му, був доцентом і запрошеним лектором у кількох українських університетах — зокрема у Національному університеті "Острозька академія" і Українському католицькому університеті. Має досвід стажування у штаб-квартирі НАТО та штабі Об’єднаних Збройних Сил НАТО у Європі. Коментує питання допомоги Україні, міжнародної підтримки, ризиків, пов’язаних із геополітичним тиском, а також довгострокових сценаріїв розвитку безпеки в умовах повномасштабної війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред