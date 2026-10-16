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"Україні не вистачає грошей": прем'єр Данії заявила про критичну ситуацію з бюджетом

Віталій Кірсанов
16 жовтня 2026, 13:55
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За словами Фредеріксен, брак коштів уже став реальністю і обмежує можливості України задовольняти свої потреби.
Прем’єр-міністр Данії заявила про критичну ситуацію з бюджетом України
Прем’єр Данії заявила про критичну ситуацію з бюджетом України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/mette

Коротко:

  • Фредеріксен висловила сумніви щодо можливості співпраці з Росією
  • Фредеріксен впевнена, що саме РФ веде наступальну війну

Україна зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами і вже не може повною мірою фінансувати необхідні закупівлі та виробництво. Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє Clash Report.

За словами глави датського уряду, брак коштів уже став реальністю й обмежує можливості України забезпечувати свої потреби.

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"Насправді це вже сталося. Вони не можуть купувати те, що їм потрібно. Вони не можуть виробляти те, що їм потрібно", - сказала Фредеріксен.

Фредеріксен висловила сумніви щодо можливості співпраці з Росією

Прем'єр-міністр Данії також підкреслила, що не довіряє російському диктатору Володимиру Путіну. Вона поставила під сумнів доцільність майбутньої співпраці Європи з Москвою на тлі російської агресії.

"У чому ми маємо співпрацювати, якщо вони прагнуть захопити частини Європи? Вони щодня ведуть війну проти Європи - безпосередньо в Україні та за допомогою гібридних методів проти інших країн", - заявила Фредеріксен.

На її думку, якщо Росія дійсно зацікавлена у мирі, їй достатньо припинити бойові дії. Глава датського уряду підкреслила, що саме Москва виступає стороною, яка веде наступальну війну.

Що Фредеріксен сказала про критику Трампа

Окремо прем’єр-міністр Данії прокоментувала повідомлення ЗМІ про те, що Євросоюз нібито закликає Україну пом’якшити публічну критику президента США Дональда Трампа.

Фредеріксен заявила, що не чула подібних пропозицій і ніхто не намагався донести до неї таку позицію. При цьому вона підкреслила, що не підтримала б подібні вимоги, якби вони дійсно пролунали.

"Як лідери, обрані демократичним шляхом, ми повинні мати можливість обговорювати питання один з одним, навіть коли ми не згодні", - зазначила глава уряду Данії.

Світовий банк погіршив прогноз для економіки України

Світовий банк суттєво переглянув у бік погіршення прогноз економічного зростання України на 2027 рік. Тепер очікується, що український ВВП збільшиться лише на 1,5%, тоді як у попередній оцінці прогнозувалося зростання на 4%. Про це йдеться у звіті Світового банку "Економічний огляд Європи та Центральної Азії".

Однією з головних причин перегляду прогнозу стало нове припущення фінансової організації про те, що активні бойові дії в Україні триватимуть протягом усього 2027 року. Раніше Світовий банк виходив з того, що війна завершиться до кінця 2026 року.

Додатковим фактором тиску на економіку стало посилення російських атак на критичну інфраструктуру України.

Економіка України - головне

Як писав Главред, Україні необхідно залучити близько 20 млрд доларів зовнішнього фінансування, щоб покрити решту дефіциту коштів на оборонні потреби у 2026 році. Від цього ресурсу, зокрема, залежить фінансування виробництва озброєння та можливість продовжувати активні бойові дії. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Європейський Союз відмовився достроково перерахувати Україні кошти за кредитом на 90 млрд євро, заплановані на 2027 рік. Натомість Брюссель вимагає від Києва виконати обіцяні реформи.

Європейський Союз суттєво наблизився до ухвалення рішення про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, створюючи механізм захисту від судових претензій Москви. Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, головним проривом у цьому питанні є підготовка юридичних запобіжних заходів для європейських інституцій та компаній.

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Метте Фредеріксен - що про неї відомо

Метте Фредеріксен - данська політична та державна діячка. Голова партії "Соціал-демократи" з 28 червня 2015 року. Прем’єр-міністр Данії з 27 червня 2019 року. У минулому - міністр праці Данії (2011-2014), міністр юстиції (2014-2015). Депутат Фолькетингу від округу Копенгаген з 2001 року.

Метте Фредеріксен - данська політична та державна діячка. Голова партії "Соціал-демократи" з 28 червня 2015 року. Прем’єр-міністр Данії з 27 червня 2019 року. У минулому - міністр праці Данії (2011-2014), міністр юстиції (2014-2015). Депутат Фолькетингу від округу Копенгаген з 2001 року.

21 квітня 2022 року відвідала Київ, щоб висловити підтримку України з боку Данії.

30 січня 2023 року відвідала Миколаїв, де зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і разом із ним відвідала поранених українських захисників в одному з міських госпіталів.

Пізніше того ж дня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен відвідали Одесу, де провели переговори щодо ключових аспектів двосторонньої співпраці.

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