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Росія запустила рій "Шахедів": починається нова атака

Руслана Заклінська
16 жовтня 2026, 15:27
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На тлі повітряних атак в кількох регіонах України виникли проблеми з електропостачанням.
Росія запустила рій 'Шахедів': починається нова атака
РФ випустила десятки "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН, map.ukrainealarm.com

Коротко:

  • Росія атакує Україну ударними дронами з різних напрямків
  • У повітрі близько 50 БпЛА
  • У Луцьку та Києві складна ситуація зі світлом

Російські війська атакувють Україну ударними безпілотниками. Ворог запустив БПЛА невеликими групами з різних напрямків. Про це повідомили моніторинові канали.

Протягом ранку й дня зафіксовано нові пуски російських безпілотників із різних напрямків. Дрони запускають невеликими групами, щоб розтягнути атаку в часі.

відео дня

Основний удар спрямований на західні та південні області України. Монітори повідомляють приблизно про 50 БпЛА над територією країни, значна частина яких рухалася в напрямку Полтавської та Кіровоградської областей. Не виключалося, що згодом дрони можуть змінити курс на захід.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Яка ситуація зі світлом і водою в Луцьку

У Луцьку через російські атаки вже другу добу залишається складною ситуація з електропостачанням. Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський закликав мешканців підготуватися до можливих відключень тривалістю щонайменше 24 години.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом світло відновлять, але я думаю, що треба готуватися на 24 години щонайменше. Якщо увімкнуть швидше, то слава Богу. Але хотів би всіх попросити, щоб усі підготувалися", - зазначив він.

За словами Разумовського, водопостачання зберігається, однак через проблеми з електроенергією тиск у мережі знижений. Тому на верхніх поверхах багатоповерхівок можливі перебої з водою.

"Вода подається на всі об'єкти, тільки вона подається з низьким тиском, тому на поверхах вище другого-третього можлива відсутність води", - пояснив посадовець.

Росія запустила рій 'Шахедів': починається нова атака
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Він порадив мешканцям звертатися до сусідів або голів ОСББ, щоб з'ясувати, чи можна набрати воду на нижніх поверхах будинків. Лікарні, котельні, водоканал та інші комунальні служби продовжують працювати завдяки генераторам.

Водночас рух тролейбусів у місті зупинений до відновлення електропостачання. Якщо ситуація не покращиться, у Луцьку планують відновити роботу Пунктів незламності.

За інформацією, яку отримали споживачі "Волиньобленерго", орієнтовний час відновлення електропостачання залежить від адреси: для частини споживачів вказано 13:28, для інших - 23:54 16 жовтня. Перевірити актуальну інформацію можна на сайті "Волиньобленерго".

Яка ситуація зі світлом на Київщині

Близько 12:42 на Київщині запровалиди аварійні відключення електроенергії. Вони охопили Бучанський, Обухівський і Фастівський райони.

В інших районах області продовжують діяти графіки відключень, повідомила НЕК "Укренерго". За даними енергетиків, через російські обстріли енергосистема України працює у складних умовах.

Фахівці працюють над стабілізацією її роботи. Повернення до прогнозованих графіків відключень очікується після покращення ситуації в енергосистемі.

Відключення світла у Чернігові

У Чернігові через пошкодження двох кабельних ліній без електропостачання залишилися близько 4,8 тисячі абонентів, повідомило Чернігівобленерго.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Причини та обставини пошкодження ліній не уточнюються.

Водночас у Чернігівській області діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Чи можуть в Україні з'явитися графіки подачі води - думка експерта

В Україні можуть запровадити графіки подачі води у разі тривалих відключень електроенергії. Причиною можуть стати перебої в роботі обладнання, яке забезпечує водопостачання, розпові в ефірі Ранок.LIVE заявив директор Асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкінь.

За його словами, автономні джерела живлення допомагають підтримувати роботу водоканалів, однак їхніх можливостей може бути недостатньо для повноцінного водопостачання. Зокрема, тиску в мережі може не вистачати, щоб вода надходила на верхні поверхи багатоповерхівок.

"Графіки води будуть, тому що це буде пов'язано з підвозом пального, як мінімум, і з зупинками генераторів, які подають. Електропостачальне розподілене обладнання не може постійно працювати", - пояснив Шкінь.

Водночас він зазначив, що в більшості міст вода буде доступною щонайменше раз на добу протягом кількох годин. Однак конкретна ситуація залежатиме від тривалості знеструмлень і можливостей місцевих систем водопостачання.

Ситуація з енергетикою в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Укренерго інформувало про запровадження погодинних обмежень електропостачання в окремих регіонах України. Графіки відключень світла в Україні діять з 06:00 до 23:59.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про початок опалювального сезону в Києві. Він уточнив, що на першому етапі підключать заклади соціальної сфери та пріоритетно забезпечать лікарні, школи і дитячі садки. Частина Дніпровського і Дарницького районів поки залишалася без опалення через пошкодження енергооб’єкта.

Маневичський селищний голова Олександр Гаврилюк попередив про можливу аварійну ситуацію з викидом аміаку на одному з місцевих підприємств. Він закликав мешканців бути готовими до евакуації у разі витоку аміаку. За повідомленнями, у ніч на 16 жовтня на область було націлено близько 20 ворожих цілей і сотні тисяч споживачів залишилися без світла.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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