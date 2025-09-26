Ситуація близька до критичної: у Криму в прихильників Путіна почалася істерія

Проблеми з основною сферою економіки Росії вплинули на ситуацію на тимчасово окупованому півострові.

Крим потерпає від погіршення економічної ситуації в Росії / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Вікіпедія

Що сказав Чубаров:

Економічна ситуація в Криму погіршується

У прихильників Путіна на півострові почалась істерія

Погіршення економічної ситуації в країні-агресорці Росії призвело до зростання напруження серед населення і тимчасово окупованого півострова Крим. Про це в етері Еспресо заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, навіть запеклі прихильники Кремля починають виявляти невдоволення. А все через те, що в Криму бензин продають вже по талонах, ціни зростають, а комунальні послуги різко зросли.

Жителі Криму почали виставляти невдоволення на публіку

Чубаров зазначив, що вже багато людей почали вести публічні сторінки та вступати в дискусії щодо погіршення економічної ситуації на півострові. З них більшість - це прихильники Путіна та РФ, в яких вже почалися певні зрушення у свідомості.

"Ні, я не є великим оптимістом щодо рівня свідомості російського суспільства, але коли життя стане зовсім нестерпним, можливо, і навіть імовірно, люди змінять своє ставлення до влади", - сказав він.

Голова Меджлісу зауважив, що Росія наближається до стану, в якому можуть активізуватись внутрішні соціальні чинники завдяки санкціям проти РФ та головне - рішучій відсічі з боку ЗСУ.

Мешканці Криму сподіваються на знищення мосту

Як писав Главред, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вже повідомляв, що люди, які перебувають у тимчасово окупованому Криму та підтримують Україну надсилають повідомлення про те, що сподіваються на знищення Кримського мосту ракетами "Фламінго".

Останнім часом, за його словами, у частини мешканців півострова є підйом очікувань від ЗСУ.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Ситуація в Криму - останні новини

Раніше аналітики ISW повідомляли, що українські сили, ймовірно, здійснили атаку по високопоставлених представниках Росії на території тимчасово окупованого Криму.

Напередодні також українська розвідка отримала повний доступ до комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму. Отримано понад 100 терабайт розвідувальних даних.

Нагадаємо, Главред писав, що на території тимчасово окупованого Криму українські спецпризначенці з підрозділу "Примари" провели успішну операцію. Вперше в історії знищено два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Про персону: Рефат Чубаров Рефат Чубаров - кримськотатарський та український політичний і громадський діяч. У період з 1995 по 1998 рік обіймав посаду заступника Верховної ради АР Крим. Обирався народним депутатом України в 1998-2007 і 2015-2019 роках. З 2009 року - президент Всесвітнього конгресу кримських татар. У листопаді 2013 року став головою Меджлісу кримськотатарського народу, пише Вікіпедія.

