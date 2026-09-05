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Масований удар по Київщині: горіли склади, пошкоджено 9-поверхівку

Марія Николишин
5 вересня 2026, 08:46
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Травмованих двоє, рятувальники досі працюють на місцях влучань у трьох районах області.
Масований удар по Київщині: горіли склади, пошкоджено 9-поверхівку
Наслідки удару РФ по Київській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Двоє людей травмовані після нічної атаки на Київщину
  • У Борисполі зруйновано житловий будинок
  • Ворог завдав повторного удару по складах

У ніч на 5 вересня країна-агресор Росія масовано атакувала Київську область. Внаслідок удару травмовано 2 людини. Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники зазначають, що у Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення. Під час ліквідації пожежі ворог завдав повторного удару по розташованій поруч складській будівлі.

відео дня

У Борисполі внаслідок влучання виникла пожежа та частково зруйновано 9-поверховий житловий будинок. Горіла покрівля, зруйновано конструкції 9 поверху.

"Травмовано 2 людей, 15 мешканців евакуювали рятувальники. Психологи ДСНС надавали людям необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Обухівському районі рятувальники ліквідовували пожежі в екосистемах, спричинені падінням уламків російських безпілотників.

"Ліквідація наслідків атаки триває", - підсумували в ДСНС.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину
    Наслідки атаки РФ на Київщину Фото: ДСНС
Скільки ще РФ битиме по Україні

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Росія зможе продовжувати масовані удари по Україні доти, доки зберігатиме спроможність виробляти, доставляти та запускати ударні безпілотники.

За його словами, тривалість повітряного терору значною мірою залежить від того, наскільки ефективно Україна зможе протидіяти цим можливостям ворога.

"Цей період дуже важкий, але його треба пройти, витримати і рухатись далі. Для цього роблять усе необхідне Сили безпеки й оборони, Головне управління розвідки і суспільство. Подолаємо", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вночі 5 вересня росіяни завдали удару по промисловому підприємству в Кам’янському на Дніпропетровщині. В результаті атаки загинули чотири людини, ще п'ятеро отримали поранення.

4 вересня Росія вдарила дроном по центральній будівлі СБУ на Володимирській у Києві. Безпосередньою ціллю безпілотника був кабінет очільника СБУ.

3 вересня у Голосіївському районі Києва після російського удару загорівся 9-поверховий житловий будинок. Пожежа виникла на рівні з четвертого по дев’ятий поверхи.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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