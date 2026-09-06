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Нова пропозиція США та терміни продовження війни: важлива заява команди Трампа

Олексій Тесля
6 вересня 2026, 20:21
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Завершення війни в Україні до зими не гарантоване, заявив Джаред Кушнер.
Кушнер
Команда Дональда Трампа зробила заяву після переговорів у Києві / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне із заяв представників США:

  • Найближчим часом можливе повернення до тристороннього формату
  • Завершення війни в Україні до зими не гарантоване

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що американська сторона сподівається найближчим часом повернутися до тристороннього формату переговорів між Україною, США та Росією.

"Одне з тих рішень, які, на нашу думку зі Стівом, могли б бути продуктивними, - це повернення до тристороннього формату, який ми використовували близько шести місяців тому. Ми поспілкувалися з обома сторонами, тому сподіваємося, що дуже скоро досягнемо прогресу в цьому питанні", - сказав Кушнер на пресконференції в Києві за підсумками переговорів з українською стороною.

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Кушнер також заявив, що завершення війни в Україні до зими не гарантоване, проте американська сторона працює над створенням умов для досягнення цієї мети.

Джаред Кушнер
/ Інфографіка: Главред

"Це дуже, дуже складна проблема, але ми спробуємо. І я думаю, що якщо нам це вдасться, це буде неймовірно. Це не означає, що ми цього досягнемо, але це дуже важливі зусилля", - сказав він.

Крім того, Трамп доручив Кушнеру та Віткоффу сформувати "мирний пакет" для завершення війни.

Дивіться відео - заява Кушнера:

Знімок екрана
/ Скріншот

Позиція Віткоффа

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Трамп, президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент США Джей Ді Венс попросили його та Джареда Кушнера відновити переговори щодо завершення війни в Україні.

"Президент попросив мене та Джареда приїхати сюди й відновити розмову, переговори, бо це так важливо для нього. І на його прохання, на прохання віцепрезидента та державного секретаря Марко Рубіо ми приїхали сюди", - сказав Віткофф.

Він зазначив, що задоволений результатами переговорів у Москві та Києві.

"Я думаю, що ми дійсно задоволені тим, що відбулося під час розмов у Москві, а тепер і тут", – сказав Віткофф.

Стів Віткофф
/ Інфографіка: Главред

Також він подякував президенту України Володимиру Зеленському за гостинність і відзначив стійкість українців.

"Їхня стійкість така яскрава й особлива. Ви були сміливими. І ми вас хвалимо", – заявив спецпосланець Трампа.

"Я вважаю, що в Москві ми досягли значного прогресу. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронню зустріч, про яку, як ми сподіваємося, буде оголошено найближчим часом. У Москві ми обговорили безліч інших важливих і переконливих ідей, які привезли сюди, до Києва", – заявив спецпосланець президента США.

Він також відзначив присутність радників з питань національної безпеки європейських країн.

"Обом сторонам доведеться піти на компроміси та згладити розбіжності. І ми вважаємо, що у нас є все необхідне для досягнення цієї мети", - додав Віткофф.

Дивіться відео - заява Віткоффа:

Знімок екрана
/ Скріншот

Переговори з командою Трампа - новини за темою

Раніше повідомлялося, що переговори Володимира Зеленського зі спеціальними представниками Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером стали частиною дипломатичних спроб знайти шлях до завершення російсько-української війни.

За підсумками першої частини зустрічі стало зрозуміло, що сторони обговорюють не лише припинення бойових дій, а й довгострокові гарантії безпеки для України, покликані запобігти новій російській агресії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що диктатор Володимир Путін, як і раніше , не готовий погодитися на припинення війни в Україні на умовах, які не відповідають інтересам Москви. Більше того, вимоги Кремля стали жорсткішими на тлі впевненості російської влади у власній військовій перевазі.

Як раніше писав Главред, спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, провели в Москві переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, присвячені подальшим крокам щодо завершення війни в Україні.

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Про персону: Стів Віткофф

Стів Віткофф - американський мільярдер, девелопер та інвестор у нерухомість, який обіймав посаду спецпосланника США на Близькому Сході.

Народився 15 березня 1957 року в Бронксі, здобув ступінь доктора права в Університеті Гофстра. Почав кар'єру в юридичній фірмі Dreyer & Traub, що спеціалізується на нерухомості, де одним із його клієнтів був Дональд Трамп.

За даними американських ЗМІ, Віткофф раніше відігравав ключову роль у переговорах щодо перемир'я між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Повідомляють, що він відвідував Єрусалим, де зустрічався з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ісраелем Кацем і представниками ізраїльських служб безпеки. На зустрічі обговорювали питання угоди щодо заручників і припинення вогню в Газі.

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