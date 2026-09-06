Путін висунув нові умови для завершення війни: Bloomberg оприлюднив позицію Кремля

Вимоги Кремля до Києва стали жорсткішими на тлі впевненості російської влади у власній військовій перевазі.

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Путін висунув нові умови для завершення війни / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Ситуація навколо війни швидко загострюється

Москва поки що не відмовилася від своїх військових цілей

Російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, не готовий погодитися на припинення війни в Україні на умовах, які не відповідають інтересам Москви. Більше того, вимоги Кремля стали жорсткішими на тлі впевненості російської влади у власній військовій перевазі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, наближені до Кремля.

Публікація з’явилася під час візитів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва. За даними видання, поїздки американських посланців свідчать про нову спробу президента США Дональда Трампа домогтися припинення війни та зрушити з мертвої точки переговорний процес.

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Директор Інституту Європи Російської академії наук Олексій Громико вважає, що візит представників Вашингтона здатний надати додатковий імпульс пошуку умов, які могли б влаштувати обидві сторони. При цьому, за його словами, найважливішим фактором залишається готовність США регулярно брати участь у дипломатичному процесі, а не повертатися до нього лише час від часу.

Старший політолог аналітичного центру RAND Сем Чарап також вважає візит Віткоффа та Кушнера своєчасним. Він зазначив, що ситуація навколо війни швидко загострюється, а Росія та Україна, якщо продовжуватимуть діяти без зовнішнього втручання, можуть і надалі підвищувати ставки.

Водночас у Європейському Союзі неоднозначно оцінюють рішення американських представників спочатку відвідати Москву, а потім вирушити до Києва.

Посол ЄС у Вашингтоні Йовіта Нелюпшене наголосила, що дипломатичні зусилля мають враховувати позицію союзників США.

"Дипломатія справді працює, і ми маємо постаратися переконатися, що спочатку розмовляємо з тими, хто є нашими союзниками", - заявила вона.

За словами Нелюпшене, Москва поки що не відмовилася від своїх військових цілей. Тому для європейських країн головним пріоритетом залишається подальша підтримка України та надання їй необхідних засобів для захисту.

Чому Путін не хоче сідати за стіл переговорів

Диктатор і військовий злочинець Володимир Путін поки що не зацікавлений у переговорах про припинення війни проти України, а з настанням холодів його готовність до діалогу може ще більше знизитися. У Києві вважають, що Кремль може розраховувати на ослаблення України протягом зимового періоду. Про це повідомив перший заступник голови Офісу президента Сергій Кислиця в інтерв’ю "Укрінформу".

За оцінкою представника ОП, російське керівництво може пов’язувати подальший розвиток війни з очікуваннями складного зимового періоду для України. Саме це, на його думку, здатне вплинути на позицію Кремля щодо дипломатичного процесу.

"У Путіна зараз немає ані найменшого бажання сідати за стіл переговорів, а після початку зими і... до середини березня у нього буде ще менше мотивації, бо він вважатиме, що українці не настільки сильні..., щоб пережити цю зиму", - зазначив Кислиця.

Водночас Київ не має наміру згортати дипломатичний напрям. Кислиця підкреслив, що відмова від таких зусиль у нинішніх умовах була б помилковим і небезпечним рішенням.

Мирні переговори - новини за темою

Як писав раніше Главред, Росія нібито не завдавала ударів по Києву з початку доби. Щодо припинення вогню на строк понад три дні з Україною домовленостей не було. Таку заяву зробив російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, цитують російські ЗМІ.

Понад три години переговорів Путіна зі спеціальними представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером завершилися без будь-яких ознак прориву. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що американці намітили кілька варіантів можливого врегулювання, однак їхній зміст не розкрив,

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф везуть із собою пропозицію про припинення війни.

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