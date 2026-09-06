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Ту-95МС уже вилетіли: РФ готує масований ракетний удар по Україні

Сергій Кущ
6 вересня 2026, 14:05
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Триває підготовка до наступного масштабного ракетного удару.
Росія готує масштабний ракетний удар по Україні
Росія готує масштабний ракетний удар по Україні / Колаж: "Главред", фото: скріншот, Вікіпедія ​

Головне:

  • РФ може готувати новий масований ракетний удар
  • Ту-95МС перекидають з Далекого Сходу
  • Можливу атаку прогнозують на кінець наступного тижня

Наступний масований ракетний удар Росії по Україні може відбутися наприкінці наступного тижня.

За інформацією моніторингового каналу "єРадар", відбувається передислокація першого Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс" з метою оснащення крилатими ракетами.

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"Увечері цей самий літак здійснить передислокацію на аеродром "Оленя", - йдеться в повідомленні.

Також моніторинговий ресурс зазначає, що це вже другий літак за цей тиждень, який здійснив такий переліт. Ще п’ять Ту-95МС озброєні на Далекому Сході.

"Триває підготовка до наступного масованого ракетного удару, який, ймовірно, відбудеться наприкінці наступного тижня", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військово-політичний аналітик Сергій Павлюченко зробив важливу заяву щодо можливого масованого удару. Він підкреслив, що передислокація Ту-95МС з Далекого Сходу на аеродроми Західної Росії суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті та підвищить ризик ракетних ударів по містах. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський під час звернення повідомив про дії Сил оборони щодо нейтралізації загроз. За його словами, атаки на аеродроми та об’єкти військово-стратегічного значення допоможуть обмежити можливості супротивника здійснювати ударні операції найближчими днями.

Як раніше повідомляв "Главред", керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко висловив свою позицію щодо нещодавніх ударів. Андрющенко звернув увагу на серйозні пошкодження Ту-95МС в Енгельсі та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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