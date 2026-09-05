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РФ змінює цілі для ударів по Україні: експерт сказав, які об'єкти в небезпеці

Анна Косик
5 вересня 2026, 18:35
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Окупанти готуються застосовувати реактивні дрони не лише по логістиці та складах.
РФ змінює цілі для ударів по Україні: експерт сказав, які об'єкти в небезпеці
Щоб збивати ворожі дрони українським силам ППО потрібен час / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МВС України

Що сказав Ступак:

  • Росія може перейти до атак на об'єкти культури
  • Україні потрібен час для пошуку виходу із ситуації

Країна-агресор Росія розширює перелік об'єктів для атак. Після ураження української логістики та складів у списку з'явилися адміністративні будівлі, а далі будуть об'єкти культурної спадщини.

Про це в етері "Суперпропозиції" заявив військовий експерт, співробітник Служби безпеки України у 2004–2015 роках Іван Ступак.

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"Розуміємо, що далі за їхнім планом, швидше за все, це руйнація якихось історичних будівель, пам'ятки архітектури, історії, яким там 100, 200, до 1000 років. Що завгодно можна зруйнувати. І це ось тільки такий перший крок. В будівлю Головного управління розвідки вже раніше прилітало. Тому через новий етап розуміємо, що будуть нас кошмарити, поки не буде знайдено максимальний вихід з цієї ситуації. Над цим працюють, але для цього потрібен час щонайменше до листопада", - пояснив експерт.

Реактивний "Шахед"
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи зможе Україна відповідати симетрично

Ступак зауважив, що президент України Володимир Зеленський вже давно говорить про дзеркальну відповідь росіянам. Але наразі від прогнозів будь-яких симетричних дій краще відмовитися.

"Я більше прихильник не говорити, не обіцяти. Краще зробити, а потім вже коментувати", - зазначив він.

Чи може Україна перехоплювати реактивні дрони РФ

Главред писав, що за словами представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія вже має прототипи засобів перехоплення реактивних дронів, але Збройні сили України поки що не можуть повною мірою на них розраховувати.

Швидкісні БПЛА зараз знищуються за допомогою авіації, зенітних ракетних комплексів та засобів малої ППО. Вже є окремі випадки знищення реактивних БПЛА перехоплювачами, однак їхня частка поки що невелика.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 5 вересня російська окупаційна армія завдала удару по цивільному підприємству в Кам'янському на Дніпропетровщині: четверо людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що Росія наростила цілодобові ракетні та дронові атаки по Україні одразу після таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. У Кремлі сигнал Вашингтона про деескалацію прочитали як вияв слабкості Заходу.

Напередодні стало відомо, що Росія фактично відхилила пропозицію України про перемир’я, відповівши на мирну ініціативу новою масованою хвилею атак. У Міністерстві оборони РФ офіційно підтвердили завдання серії ударів по українських регіонах, продемонструвавши відсутність намірів припиняти бойові дії.

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Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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війна в Україні новини України атака дронів Іван Ступак
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