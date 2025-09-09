Рій 'Шахедів' наближається до Києва: тривога шириться Україною

За повідомленням моніторингових каналів, у напрямку Києва та області рухається близько 30 безпілотників.
В Повітряних силах зазначили, що дрони наближаються до Бучанського району Київської області.
"Бучанський район Київської області — загроза застосування ворогом ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні.відео дня
За даними моніторингового каналу "monitoringwar", у повітряному просторі України наразі перебуває близько 40 ударних та імітаційних безпілотників "Герань/Гербера".
"Найбільше безпілотників сконцентровано за напрямками: із Сумської області до Чернігівської, із Харківської та Дніпропетровської областей до Полтавської, а також із Київської до Житомирської області", — повідомляють у каналі.
Як уточнюють у джерелі, група БпЛА "Гербера/Герань" продовжує рух Житомирською областю, наразі курс спрямований на Рівненську область.
Крім того, існує ймовірність, що Росія може планувати ракетний удар у найближчий час. Моніторингові канали зафіксували комунікації стратегічної авіації ВКС РФ на бойових частотах, що може свідчити про підвищену бойову готовність.
