Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Шахеди" будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

Юрій Берендій
19 січня 2026, 15:24
126
Україна змінить стратегію захисту від масованих атак ударними БпЛА типу "Шахед" на тлі складної ситуації в енергетичному секторі, зазначив Зеленський.
'Шахеди' будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна
Система протидії "Шахедам" буде змінена / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський провів селекторну нараду щодо питань в енергетиці
  • В Україні трансформують систему протидії "Шахедам"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна буде змінювати стратегію протидії російським атакам із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед". Про це він повідомив за підсумками наради щодо проблеми в енергетиці.

"Міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії "Шахедам" – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи", - повідомив президент.

відео дня

Президент Володимир Зеленський уточнив, що селекторна нарада була присвячена ситуації в регіонах, де наразі спостерігаються найбільші труднощі з енергетикою. Йшлося про Київ і область, зокрема Білу Церкву, Васильків і Бориспіль, а також Харківщину, Запорізький регіон, міста Дніпропетровської області – Дніпро та Кривий Ріг, Чернігівщину, Сумську область, Одесу та Одещину. Для столиці додатково залучили ремонтні бригади з інших регіонів, до робіт підключилися працівники Укрзалізниці та інших державних підприємств.

Глава держави також повідомив, що міністр енергетики прозвітував про темпи відновлювальних робіт і конкретні кроки, спрямовані на стабілізацію енергосистеми.

Окремо міністр внутрішніх справ доповів про забезпечення регіонів додатковими генераторами та сформований резерв необхідного обладнання. Зеленський подякував міжнародним партнерам за реальну допомогу й зазначив, що для Служби безпеки України визначено окремі завдання.

'Шахеди' будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Які є сценарії російських обстрілів - думка нардепа

Як писав Главред, російські атаки на українську енергосистему можуть розвиватися за трьома базовими варіантами — від найсприятливішого до найкритичнішого, і для кожного з них має бути заздалегідь підготовлений чіткий алгоритм дій. Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Суперпозиція" розповів народний депутат Богдан Кицак.

За його словами, найкращий сценарій передбачає, що ворог припинить удари по об’єктах критичної інфраструктури, що дозволить енергетикам повноцінно відновити пошкоджені потужності.

Більш імовірним вважається сценарій, за якого Росія з часом відновить серію атак, що ускладнить ремонтні роботи та загалом погіршить стан енергосистеми.

Найгірший варіант передбачає цілеспрямоване знищення до кінця зими всіх основних генеруючих об’єктів, унаслідок чого великі міста, зокрема Київ, можуть втратити можливість нормально функціонувати.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У Києві зафіксовано безпрецедентний дефіцит електроенергії на рівні 6,8 гігават-годин — це найвищий показник за весь час від початку повномасштабної війни. Про це повідомив доктор технічних наук, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв

Російські війська навмисно завдають ударів по критично важливих об’єктах столиці, зокрема по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Про це повідомляв директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду з керівництвом НЕК "Укренерго", під час якої визначили першочергові кроки для стабілізації енергосистеми та зменшення тривалості відключень у найскладніших регіонах. Серед ключових завдань — оперативне розширення технічних можливостей імпорту електроенергії в Україну.

Інші новини:

Про персону: Богдан Кицак

Кицак Богдан Вікторович (нар. 2 вересня 1992, м. Бердичів, Житомирська область) — український педагог, громадський діяч, Народний депутат України 9-го скликання. Він також є членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні відключення відключення світла атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

16:28Фронт
Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

15:51Війна
Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

15:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Відключення світла 19 січня: в Укренерго розкрили, де не буде світла в понеділок

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 19 січня: Бикам - страх, Тиграм - занепокоєння

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру

Останні новини

16:28

Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

16:06

Формула ідеального сніданку: скільки варити яйця для правильної консистенції

15:51

Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

15:48

Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

15:32

Сильні морози відступлять, але ненадовго: коли погода в Україні зміниться

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
15:32

Буряк звариться за 10 хвилин, якщо додати лише один інгредієнт: секретний трюк

15:27

Ранки, коли зірки стають ближчими: на ТЕТ стартує новий сезон "Ближче до зірок" з Нікітою Добриніним і Наталі СолонікВідео

15:24

"Шахеди" будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

15:19

Як сказати українською "дедлайн" - слово, яке несправедливо забулиВідео

Реклама
15:15

Холодний фронт не відступає: якою буде погода на Житомирщині 20–23 січня

14:48

Чи потрібно включати поворот на головній дорозі: остаточна відповідь інструктораВідео

14:37

Посланець Путіна приїде в Давос для переговорів щодо України – Reuters

14:31

На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

13:59

Мороз і ожеледь: яка погода буде сьогодні в Харкові

13:57

Секретний об’єкт СРСР: де в Україні захована найбільша "тарілка" і що з нею стало

13:56

"Внутрішній хаос": Віра Брежнєва опинилася в Києві та зізналася в проблемах

13:54

Євро перевищить психологічну межу: озвучено тривожний прогноз щодо курсу

13:34

Китайський гороскоп на завтра 20 січня: Драконам - втрати, Свиням - небезпека

13:21

У Кремлі похизувались, що Путіна запросили до Ради миру Трампа

13:06

Люди, народжені в ці місяці, приходять у цей світ повторно

Реклама
12:55

"Пожертвувати Донбасом" заради миру: Жорін назвав єдиний варіант паузи у війні

12:54

Віник може притягнути проблеми: де його не можна тримати і як правильно викинути

12:47

Європа готує новий військовий альянс без США: чи буде в ньому Україна — Politico

12:08

Новий небезпечний конкурент України: прогноз букмекерів на Євробачення-2026

12:05

РФ намагається прорвати оборону біля Покровська: Сирський ухвалив важливе рішення

12:01

"Сором": Олену Тополю шантажують через провокаційне відео нібито з коханцем

11:59

Чому 20 січня не можна піднімати дрібні речі з підлоги: яке церковне свято

11:55

Може запускатись з літаків: в ГУР розповіли про новий небезпечний дрон РФ

11:51

Ворог просунувся у Покровську та ще біля двох ключових міст: свіжі карти DeepState

11:35

68-річна Ірина Дерюгіна заговорила про третій шлюб: "Я сказала"

11:05

Трамп зробив гучну заяву про російську загрозу в Гренландії та звинуватив Данію

10:55

По 20 годин без світла: відомо, коли графіки відключення стануть ще жорсткішимиВідео

10:41

Під прицілом ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6: експерт сказав, чи витримає Київ нові атаки

10:35

У Харкові лунають потужні вибухи: місто під обстрілом балістики, є влучання

10:28

Собака розбудив господиню о 4:30 ранку: зрозумівши причину, вона не повірила своїм очам

10:10

Відключення світла в Україні - графіки на 19 січня (оновлюється)

10:08

Путіністку Доліну примусово виселяють: зібралися пристави і поліція

10:02

Шмигаль заявив про скорочення відключень світла: кого торкнеться першочерговоФото

09:54

"Ти - бродяга": Тіна Кароль потрапила в гучний публічний скандал

09:46

Гренландія - відмичка до розпаду НАТОПогляд

Реклама
09:34

Історія, що вразила світ: телеканал 2+2 покаже воєнну драму "Живий" про подвиг спецпризначенця ГУР

09:29

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по УкраїніФото

09:19

РФ завдала удару по Дніпру та Запоріжжю: є постраждалі, пошкоджено інфраструктуруФотоВідео

09:00

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

08:53

Аварійні відключення запровадили у низці областей України - де нема світла

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 січня (оновлюється)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

Гороскоп на завтра 20 січня: Терезам - зрив планів, Левам - сварка

07:37

В Одесі пролунала серія вибухів: пошкоджено житлові будинки та інфраструктуруФото

07:16

"Слабкість" Європи і стратегічні інтереси: у США пояснили бажання отримати Гренландію

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти