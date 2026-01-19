'Шахеди' будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

Україна змінить стратегію захисту від масованих атак ударними БпЛА типу "Шахед" на тлі складної ситуації в енергетичному секторі, зазначив Зеленський.

https://glavred.net/war/shahedy-budut-sbivat-po-novomu-kakoe-novoe-reshenie-gotovit-ukraina-10733558.html Посилання скопійоване

Система протидії "Шахедам" буде змінена / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський провів селекторну нараду щодо питань в енергетиці

В Україні трансформують систему протидії "Шахедам"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна буде змінювати стратегію протидії російським атакам із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед". Про це він повідомив за підсумками наради щодо проблеми в енергетиці.

"Міністр оборони доповів щодо обсягів постачання дронів-перехоплювачів і реальної ситуації зі збиттям російських дронів – визначені обсяги постачання будуть дотримані. Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо системи протидії "Шахедам" – разом із міністром оборони реалізують трансформацію цієї системи", - повідомив президент. відео дня

Президент Володимир Зеленський уточнив, що селекторна нарада була присвячена ситуації в регіонах, де наразі спостерігаються найбільші труднощі з енергетикою. Йшлося про Київ і область, зокрема Білу Церкву, Васильків і Бориспіль, а також Харківщину, Запорізький регіон, міста Дніпропетровської області – Дніпро та Кривий Ріг, Чернігівщину, Сумську область, Одесу та Одещину. Для столиці додатково залучили ремонтні бригади з інших регіонів, до робіт підключилися працівники Укрзалізниці та інших державних підприємств.

Глава держави також повідомив, що міністр енергетики прозвітував про темпи відновлювальних робіт і конкретні кроки, спрямовані на стабілізацію енергосистеми.

Окремо міністр внутрішніх справ доповів про забезпечення регіонів додатковими генераторами та сформований резерв необхідного обладнання. Зеленський подякував міжнародним партнерам за реальну допомогу й зазначив, що для Служби безпеки України визначено окремі завдання.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Які є сценарії російських обстрілів - думка нардепа

Як писав Главред, російські атаки на українську енергосистему можуть розвиватися за трьома базовими варіантами — від найсприятливішого до найкритичнішого, і для кожного з них має бути заздалегідь підготовлений чіткий алгоритм дій. Про це в інтерв'ю на YouTube-каналі "Суперпозиція" розповів народний депутат Богдан Кицак.

За його словами, найкращий сценарій передбачає, що ворог припинить удари по об’єктах критичної інфраструктури, що дозволить енергетикам повноцінно відновити пошкоджені потужності.

Більш імовірним вважається сценарій, за якого Росія з часом відновить серію атак, що ускладнить ремонтні роботи та загалом погіршить стан енергосистеми.

Найгірший варіант передбачає цілеспрямоване знищення до кінця зими всіх основних генеруючих об’єктів, унаслідок чого великі міста, зокрема Київ, можуть втратити можливість нормально функціонувати.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У Києві зафіксовано безпрецедентний дефіцит електроенергії на рівні 6,8 гігават-годин — це найвищий показник за весь час від початку повномасштабної війни. Про це повідомив доктор технічних наук, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв

Російські війська навмисно завдають ударів по критично важливих об’єктах столиці, зокрема по ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Про це повідомляв директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Водночас міністр енергетики Денис Шмигаль провів нараду з керівництвом НЕК "Укренерго", під час якої визначили першочергові кроки для стабілізації енергосистеми та зменшення тривалості відключень у найскладніших регіонах. Серед ключових завдань — оперативне розширення технічних можливостей імпорту електроенергії в Україну.

Інші новини:

Про персону: Богдан Кицак Кицак Богдан Вікторович (нар. 2 вересня 1992, м. Бердичів, Житомирська область) — український педагог, громадський діяч, Народний депутат України 9-го скликання. Він також є членом Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред