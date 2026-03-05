Готові до обміну: Зеленський сказав, як Україна може отримати ракети для Patriot

Зеленський наголосив, що в Україні є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3.

https://glavred.net/war/gotovy-k-obmenu-zelenskiy-skazal-kak-ukraina-mozhet-poluchit-rakety-dlya-patriot-10746221.html Посилання скопійоване

Обмін технологіями з партнерами з Близького Сходу / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Зеленського:

Україна готова обмінюватися технологіями та зброєю з партнерами з Близького Сходу

Зокрема, можливий обмін дронів-перехоплювачів на ракети для Patriot

США можуть зменшити поставки протиповітряної оборони Україні

Україна відкрита до обміну з партнерами з Близького Сходу технологіями та зброєю, зокрема дронів-перехоплювачів "Шахедів" на ракети для Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю Rai Italia.

"У нас були сигнали від партнерів з Близького Сходу. Були удари іранських "Шахедів" по цивільних у цих країнах. Вони хочуть від нас експертизу. Ми відкриті. Якщо їхні представники приїдуть, ми експертизу дамо. Тим більше що є запит від європейців і від Сполучених Штатів Америки. До нас є запити, що треба з партнерами з Близького Сходу поділитися досвідом", - йдеться у повідомленні. відео дня

Він наголосив, що Україна сама перебуває у війні, і має дефіцит зброї, яка є в цих країн.

"У них є ракети для Patriot, але ракетами для Patriot сотні або тисячі "Шахедів" вони не зіб’ють: це дороговартісно. Для людей нічого не шкода, зрозуміло, але в них просто немає стільки ракет. Тому їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", - підкреслив глава держави.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Загроза зменшення поставок ракет для ППО

Зеленський також додав, що іранський режим передавав Росії зброю, якою вона вбивала українців.

За його словами, зараз це занепокоєння трішки зменшилось, тому що Іран навряд чи спроможний щось передавати Росії в цей момент. Але зараз по цих іранських ліцензіях Росія сама виробляє відповідні ракети і дрони.

"Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у зв’язку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників. І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для Patriot. Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України", - підсумував президент.

Patriot / Інфографіка: Главред

Як можна протидіяти російській балістиці

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що російську балістику Україна може збивати виключно Patriot і SAMP/T, але Patriot і ракет до них у нас мало.

За його словами, через це інший, але дуже складний у реалізації варіант - бити по пускових установках.

"Крім активної оборони, ми можемо почати справжнє полювання на російські пускові установки, щоб знищувати їх на території РФ. Це дуже складне завдання: їх важко вистежити, зафіксувати, супроводжувати і знищувати. Але якщо ми говоримо про якусь протидію, то вона може бути тільки такою", - зауважив він.

ППО - останні новини України

Як повідомляв Главред, на тлі операції США в Ірані Україна може зіткнутися з критичним дефіцитом американських ракет протиповітряної оборони. Водночас Росія, очевидно, не збирається припиняти удари по українських містах.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявляв, що Берлін фактично вичерпав власні запаси ракет для систем протиповітряної оборони і більше не може передавати їх Україні безпосередньо зі своїх складів.

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський говорив, що протягом останніх двох років ефективність ППО тримається на рівні близько 74%.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред