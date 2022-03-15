"Збили росіянина!": на Харківщині ЗСУ знищили військовий літак РФ

ЗСУ знищили ще один літак РФ

У Харківській області Збройні Сили України знищили військовий літак російських окупантів.

Про це йдеться в повідомленні Командування Сухопутних військ в Facebook.

Українські військові також опублікували відео попадання ракети у ворожий літак.

"Поблизу Харкова ЗСУ збили черговий ворожий літак", - йдеться в повідомленні.

Додамо ,що чергову удачу українські захисники відзначили захопленими вигуками: "Збили росіянина!".

Раніше повідомлялося про те, що українська повітряна оборона за добу, 13 березня, збила чотири ворожі літаки, які летіли бомбардувати українських військових.

Три ворожі літаки Українська ППО збила на Київщині. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

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