"Яскраве полум'я з-за обрію": два ворожі літаки пішли слідом за кораблем РФ

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При авіаційному нальоті на Чернігів щойно був збитий літак окупантів типу Су.

Як говориться в повідомленні Оперативного командування Північ, літак впав у важкодоступній місцевості.

"Підтвердження у вигляді фото трохи пізніше, адже збитий ворожий бомбардувальник впав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно. Але яскраве полум'я з-за горизонту говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що над Рубіжним Збройні сили України збили ще один ворожий літак.

Також він зазначив, що жителі Луганської області досі сидять в укриттях, так як ворог завдає ударів не тільки по інфраструктурі, а й по житлових будинках.

Крім того, Гайдай заявив, що температура повітря в області відчутно знизилася, люди замерзають. Вони потребують їжі, ліків і теплих речей.

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ЗСУ знищують літаки ворога

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що повітряні сили української армії в п'ятницю, 11 березня, здійснили близько 10 нальотів на колони ворожої техніки, вразивши російський винищувач-бомбардувальник і ще 5 цілей.

Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 і МіГ-29 незважаючи на значну чисельну перевагу противника провела до десяти повітряних боїв за кількома напрямками і повернулася без втрат.

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