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Російські літаки не можуть проводити складні операції - Арестович

15 березня 2022, 18:04

Зараз російські окупанти основні зусилля змістили на зону проведення ООС, а також міста Маріуполь і Миколаїв, каже Олексій Арестович.

Арестович
Олексій Арестович / УНІАН

Російські агресори кинули свої основні сили в атаки на Маріуполь і Миколаїв, але при цьому російська авіація вже не може проводити складні наступальні операції. Про це заявив радник керівника офісу президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович під час брифінгу.

Він зазначив, що прогнози військово-політичного керівництва України виправдалися. В околицях Києва, Сум і Харкова, які раніше агресори, за словами Арестовича, посилено намагалися штурмувати або хоча б взяти в облогу, тепер вони стають оборону і обмежуються проведенням локальних дій тактичного значення. І ті ніяк не впливають на зростання рівня загроз для цих міст.

Знизив ворог також інтенсивність застосування авіації.

"У нас є приємна новина. Як ви бачите, вже десь третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумам і Миколаєву. Або застосовує обмежено. Взагалі ворог зібрав навколо нас п'ятсот своїх бойових літаків. Але російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції. Для цього потрібно багато років навчання і багато грошей - чого у них немає. Повітряні удари наносилися одиничними літаками, по два, максимум - 4-6.Так от, 83 літаки наші ЗСУ вже збили. Росіяни і так застосовували 120-150 літаків з 500. Половини з них вже немає. А ще не буде більше", - підсумував Арестович.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові будуть збільшувати кількість обстрілів України крилатими ракетами. Такий невтішний прогноз озвучив радник керівника офісу президента України Олексій Арестович під час телемарафону 15 березня.

За його словами, у Росії залишається "дуже потужний запас ракет".

"Вони будуть бити до кінця конфлікту, і це може збільшуватися. До цього потрібно бути готовими. Ще по містах битимуть, по Києву. Коли не вдається на суші і в повітрі, будуть намагатися ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

Автор: Єгор Бунін
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російське вторгнення Олексій Арестович новини України
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