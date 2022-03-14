Під Києвом ЗСУ збили чотири літаки РФ, які летіли бомбити захисників України

Під Києвом ЗСУ збили літаки РФ/ Фото ілюстративне, Facebook ВМС ЗСУ

Українська повітряна оборона за добу, 13 березня, збила чотири ворожі літаки, які летіли бомбардувати українських військових.

Три ворожі літаки українська ППО збила на Київщині. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"На одному із стратегічних напрямків на Київщині група ворожих літаків типів Су-35, Су-34 та Су-25 намагалась завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. І поки винищувачі Повітряних сил вели позиційне повітряне протистояння із переважаючими силами окупантів, протиповітряна оборона випустила зенітні ракети по ворожих повітряних цілях", – йдеться у повідомленні.

Також були збиті три вертольоти і безпілотник ворогів.

Ще один літак за день, що минув, знищило ППО оперативного командування "Північ".

Раніше повідомлялося, що росіяни сплутали міста і запустили безпілотний літак у Хорватію замість України. Окупанти промахнулися на 1000 кілометрів, коли забивали в систему потрібні координати.

Також повідомлялося, що територіальні води України в Чорному морі під контролем окупантів. Військово-морський флот Росії заблокував вихід для українських суден.

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