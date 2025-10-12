Рус
Читати російською
На аеродром привезли ракети: чи буде масований обстріл найближчим часом

Ангеліна Підвисоцька
12 жовтня 2025, 00:03
Російські окупанти готуються до нових ударів по Україні. Триває дронова атака на регіони.
Ту-95МС, пуски ракет
Чи є загроза масованого обстрілу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що відомо:

  • Росіяни привезли крилаті ракети на аеродром
  • Ворог споряджає літаки крилатими ракетами
  • РФ готується до нового масованого обстрілу

Російські окупанти готуються до нового масованого обстрілу. На російський аеродром "Енгельс-2" прилетів транспортний літак типу Ан-124-100 "Руслан", який може доставляти крилаті ракети Х-101. Про це повідомляють моніторингові канали.

Монітори повідомляють про те, що з авіабази "Енгельс-2" був здійснений переліт трьох бортів Ту-95МС на Далекий Схід на аеродром "Українка".

"Таким чином станом на 11.10 на Далекому сході перебуває до 6х споряджених бортів Ту-95МС", - пишуть монітори.

На аеродром привезли ракети: чи буде масований обстріл найближчим часом
Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда


Також зазначається, що нині ситуація контрольована. Зараз немає загрози масованого ракетного обстрілу.

"Аналогічно, як і вчора, ситуація по країні контрольована. Жодних передумов щодо потенційних прямих загроз значних кількостей різного озброєння, на момент створення допису - немає", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що ситуація може змінитись впродовж ночі.

Водночас залишається загроза ударів "Шахедами". Повітряні сили ЗСУ зазначають, що нині ворожі дрони зафіксовані у Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській областях.

РФ готується до нових ударів - попередження від МВС

Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що російські війська, ймовірно, готують чергові масштабні атаки на територію України. За його словами, ворог продовжить цілеспрямовано бити по ключовій інфраструктурі, що забезпечує життєдіяльність мирного населення. Клименко наголосив, що така стратегія є елементом залякування громадян і одним з інструментів тиску, що застосовуються Росією. Він також додав, що українці мають бути готові до будь-якого розвитку подій.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що внаслідок масованої атаки РФ по Україні міста трясло від вибухів. Відомо про пошкодження житлових будинків і підприємств.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про одну з наймасованіших атак від початку війни. Дрони атакували найбільший нафтоналивний порт Приморськ у Ленінградський області. Є попадання в об'єкти компанії Лукойл у Смоленську.

Як повідомляв Главред, раніше російські окупанти завдали удару по Запоріжжю, застосувавши ударні безпілотники. Поранення отримали чотири людини.

