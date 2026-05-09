Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ротація у ЗСУ відбуватиметься по-новому: Сирський повідомив подробиці

Сергій Кущ
9 травня 2026, 00:31
google news Підпишіться
на нас в Google
Нова інструкція спрямована на забезпечення планової заміни особового складу.
Сирський, ЗСУ
Сирський, ЗСУ / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР ім. князя Володимира Мономаха, facebook/CinCAFofUkraine

Ключові факти:

  • ЗСУ затвердили нові терміни служби на передовій
  • Військових будуть змінювати не пізніше ніж через 2 місяці
  • Додатково передбачено місяць на ротацію

В Україні офіційно встановлено нові терміни служби безпосередньо на лінії фронту.

Головнокомандувач підписав інструкцію, яка визначає чіткі правила та графіки заміни особового складу на бойових позиціях, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

відео дня

Згідно з документом, заміна підрозділів на передових позиціях тепер має відбуватися у чітко визначені терміни.

"Також вже розроблено та підписано інструкцію щодо обов'язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях — не пізніше, ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію", — зазначив Сирський.

Він додав, що нова інструкція спрямована на забезпечення планової заміни особового складу, який виконує завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

Мобілізація в Україні — останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 27 квітня подав до Верховної Ради законопроекти №15197 та №15198 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очікується, що воєнний стан і мобілізацію продовжать ще на 90 діб.

Також у 2026 році в Україні може стартувати одна з найглибших реформ системи мобілізації за час повномасштабної війни. Ключова ідея змін — поділ функцій ТЦК. Мобілізаційні структури можуть отримати нову назву — "Офіси призову" або "Офіси комплектування".

Міністерство оборони України готує масштабну реформу, спрямовану на поліпшення рекрутингу та умов служби в Силах оборони. Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що перші 10 із 30 проєктів реформи вже майже готові до запуску.

Вам може бути цікаво:

Про особу: Олександр Сирський

Сирський Олександр — головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019–2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ЗСУ Олександр Сырский
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ротація у ЗСУ відбуватиметься по-новому: Сирський повідомив подробиці

Ротація у ЗСУ відбуватиметься по-новому: Сирський повідомив подробиці

00:31Війна
Україна дозволила РФ провести парад 9 травня - у Кремлі нервово відреагували

Україна дозволила РФ провести парад 9 травня - у Кремлі нервово відреагували

23:05Україна
Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

22:09Війна
Реклама

Популярне

Більше
Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Під ударом Ярославль, Москва та Ростов: що відомо про нічну атаку на Росію

Гороскоп на сьогодні, 9 травня: Скорпіонам - зміни, Ракам - роздратування

Гороскоп на сьогодні, 9 травня: Скорпіонам - зміни, Ракам - роздратування

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з гарбузом за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермера з гарбузом за 49 с

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

РФ в паніці розгортає полки для захисту Москви: Сирський розкрив деталі

РФ в паніці розгортає полки для захисту Москви: Сирський розкрив деталі

Останні новини

01:52

Тільки до 18 травня: п’ять знаків зодіаку отримають шанс змінити своє життя на краще

00:31

Ротація у ЗСУ відбуватиметься по-новому: Сирський повідомив подробиці

00:04

Що таке податок на дощ: за що вже платять мешканці ЄвропиВідео

08 травня, п'ятниця
23:52

Стильні образи для модної мами: добірка образів від дизайнера

23:44

Ціни на молодий овоч впали на 15%, але є нюанс - що відбувається на ринку

Штрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідченняШтрафні бали для водіїв: Олексій Білошицький - про те, як і кого залишать без посвідчення
23:16

У НБУ пояснили, чому ціни на заправках не знизилися попри здешевлення нафти

23:14

Попелиця зникне сама: що посадити біля овочів та троянд, щоб забути про шкідника

23:05

Україна дозволила РФ провести парад 9 травня - у Кремлі нервово відреагували

23:02

Не міг дихати: російському журналісту стало зле

Реклама
22:19

Чи може РФ піти в новий наступ на Київ: "Мадяр" зробив важливу заяву

22:09

Арсенал "Кедровка" та заводи злетіли в повітря: ЗСУ провели атаки в тилу РФ

22:05

Найбільш недовірливі знаки зодіаку - кому складно відкритися у коханні

21:14

Трамп оголосив про перемир'я між Україною та Росією

21:04

Яка квітка відлякує кротів краще за хімію - що потрібно посадити

21:03

На літнє тепло розраховувати не варто: погода на Тернопільщині змінить характер

20:52

На очах у доньки: у 35 років помер популярний британський актор і модель

20:29

Помідори будуть великими й рясними: чим полити розсаду після висадки в ґрунтВідео

20:25

В Україні хочуть зрівняти електромобілі та звичайні автомобілі: що це означає

20:05

Що означає літера "E" на механічній коробці передач: дивує всіх водіївВідео

20:02

Народні прикмети про стосунки: які події віщують зустріч із майбутнім чоловіком

Реклама
19:54

Вагітність із сюрпризом: жінка народила одразу п’ятьох малюків

19:42

Анастасія Волочкова втратила доньку: що сталося

19:37

РФ зібрала 106 тисяч окупантів на одному напрямку: Сирський розкрив плани ворога

19:10

Чи варто зривати парад у Москві: за що справді переживає РФ — АндрусівПогляд

19:05

"Не хочемо марнувати час": в США зробили тривожну заяву про мирні переговори

18:56

Комісію нараховують щомісяця: клієнтів попередили про "хитрість" ПриватБанку

18:53

Жінка впустила дику лисицю до будинку: поведінка тварини збила з пантеликуВідео

18:43

Слово "транжира" є помилкою - як правильно сказати українськоюВідео

18:34

У Житомирі банда підлітків тероризує місто: містяни скаржаться на грабежі та напади

18:04

Ціни на АЗС полетять вниз: названо нову вартість дизеля в Україні

17:53

"Будемо діяти": Зеленський відповів на нові погрози Кремля перед 9 травня

17:45

Тварини в зоні ЧАЕС змінилися: дослідження здивувало біологів

17:30

Суворі заборони у свято 9 травня: що можна і не можна робити

17:11

Таємний план Путіна та нові ультиматуми: як може завершитися війна в Україні

16:49

TikTok божеволіє: танець вбивці з фільму "Верхівковий хижак" став мемомВідео

16:40

Потепління до +25 наближається: коли спека замінить дощі на Львівщині

16:13

Вдова зворушила мережу зверненням до загиблого на війні актора у день його народження

15:53

Долар та євро різко стрибнули вгору: новий курс валют на 11 травня

15:29

Удар по Красній площі 9 травня: "Мадяр" озвучив плани і тактику України

15:26

Температура опуститься до +12: Україну накриє хвиля похолодання

Реклама
15:25

Редиска буде великою та соковитою: що зробити в травні для шикарного врожаю

15:24

У Києві відкрили Алею пам’яті Героїв-оболонців новини компанії

15:17

Удар на 1500 кілометрів: СБУ атакувала "жирну" ціль в РФ, ворог дестабілізований

14:58

Похолодання та гроза сунуть на Житомирщину: коли погода різко зміниться

14:54

У трьох знаків зодіаку починається світла смуга: на кого чекає свято після 8 травня

14:43

Дощі з грозами накриють Україну: де раптово погіршиться погода

14:39

Як швидко вкласти дитину спати: психолог назвала головну помилку батьків

14:23

Викинули як сміття: які дорогі речі люди знаходили біля дороги

14:14

Гороскоп Таро на завтра, 9 травня: Терезам — радість, Скорпіонам — зупинитися

13:58

"Євробачення-2026": коли дивитися шоу та які шанси на перемогу УкраїниВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти