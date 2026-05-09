Ротація у ЗСУ відбуватиметься по-новому: Сирський повідомив подробиці

Ключові факти:

ЗСУ затвердили нові терміни служби на передовій

Військових будуть змінювати не пізніше ніж через 2 місяці

Додатково передбачено місяць на ротацію

В Україні офіційно встановлено нові терміни служби безпосередньо на лінії фронту.

Головнокомандувач підписав інструкцію, яка визначає чіткі правила та графіки заміни особового складу на бойових позиціях, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Згідно з документом, заміна підрозділів на передових позиціях тепер має відбуватися у чітко визначені терміни.

"Також вже розроблено та підписано інструкцію щодо обов'язкової заміни військовослужбовців на передових позиціях — не пізніше, ніж через два місяці перебування, з додатковим місяцем на ротацію", — зазначив Сирський.

Він додав, що нова інструкція спрямована на забезпечення планової заміни особового складу, який виконує завдання безпосередньо на лінії зіткнення.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 27 квітня подав до Верховної Ради законопроекти №15197 та №15198 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очікується, що воєнний стан і мобілізацію продовжать ще на 90 діб.

Також у 2026 році в Україні може стартувати одна з найглибших реформ системи мобілізації за час повномасштабної війни. Ключова ідея змін — поділ функцій ТЦК. Мобілізаційні структури можуть отримати нову назву — "Офіси призову" або "Офіси комплектування".

Міністерство оборони України готує масштабну реформу, спрямовану на поліпшення рекрутингу та умов служби в Силах оборони. Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що перші 10 із 30 проєктів реформи вже майже готові до запуску.

Про особу: Олександр Сирський Сирський Олександр — головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019–2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

