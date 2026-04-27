Чіткі строки служби і перебування на передовій: Решетилова пропонує зміни

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова наголосила, що існуючі норми часто залишаються лише на папері.

В Україні пропонують визначити строки служби / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

Ключові тези Решетилової:

Чинні строки перебування на позціях (до 15 днів) часто не виконуються

Офіс омбудсмена готує зміни до правил перебування на фронті

Пропонується запровадити чіткі строки служби – 2-3 роки

Тривале перебування на позиціях без відпочинку суттєво знижує ефективність військових. Служба має мати чітко визначені строки – 2-3 роки. Про це в інтерв’ю "Українській правді" заявила військовий омбудсмен Ольга Решетилова.

Офіс військового омбудсмена провів дослідження психологічного стану захисників. Попередні результати свідчать, що тривале перебування на позиціях провокує повну апатію.

"Попередньо бачимо, що після 40 днів людині стає байдуже, виживе вона, чи ні - у неї настає повна апатія. Кожен командир має прийняти цю інформацію до відома. Усе, що понад 40 днів, не може бути ефективним", - наголосила Решетилова.

Омбудсмен нагадала, що згідно з чинним наказом головкома Олександра Сирського, максимальний термін перебування на позиції має становити 15 днів. Однак у реальності ця норма часто не виконується.

"Це мертва норма, якої ніхто не дотримується, що, в свою чергу, призводить до того, що ніяких обмежень немає взагалі. І деякі командири не відчувають свою відповідальність за те, що в них бійці рік чи більше сидять у бліндажах і підвалах в напівоточенні", - розповіла вона.

Офіс омбудсмена готує пропозиції до головкома ЗСУ щодо зміни інструкцій, аби встановити реалістичні та обов’язкові строки перебування на лінії зіткнення.

Демобілізація і строки служби

Решетилова впевнена, що демобілізація в Україні стане можливою лише за умови ефективного залучення тих, хто наразі уникає служби. За даними Міноборони, мобілізаційний ресурс складає 1,6 мільйона осіб.

На думку омбудсмена, служба має мати чітко визначені строки - орієнтовно 2-3 роки. Визначеність, за словами обмбудсменки, сприятиме тому, що люди підуть служити.

"Маємо сказати, що зробили роботу над помилками і пропонуємо прийти на 2-3 роки. На мою думку, це було б справедливо. Дуже добре, якщо зусилля президента призведуть до стабілізації, паузи, і Україна отримає справедливий мир. Але від цього нікуди не подінуться наші сусіди, які вже 400 років намагаються нас завоювати. Тому в основі мобілізації має бути стратегічне бачення, що ми маємо бути мілітаризованим суспільством, у якому кожен повинен бути готовим приєднатися до війська", - сказала Решетилова.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський 27 квітня подав до Верховної Ради законопроєкти №15197 та №15198 щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Очікується, що воєнний стан і мобілізацію продовжать ще на 90 діб.

Також у 2026 році в Україні може стартувати одна з найглибших реформ системи мобілізації за час повномасштабної війни. Ключова ідея змін — розділення функцій ТЦК. Мобілізаційні структури можуть отримати нову назву — "Офіси призову" або "Офіси комплектування".

Міністерство оборони України готує масштабну реформу, спрямовану на покращення рекрутингу та умов служби в Силах оборони. Міністр оборони Михайло Федоров розповів, що перші 10 із 30 проєктів реформи вже майже готові до запуску.

Про персону: Ольга Решетилова Ольга Олегівна Решетилова — українська правозахисниця та журналістка. У грудні 2024 року Володимир Зеленський призначив її своєю уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців та їхніх сімей, у жовтні 2025-го – військовою омбудсманкою. З 27 січня в Україні запрацював Офіс військового омбудсмана. Активно працює з темами умов служби, дотримання прав військових, мобілізації та взаємодії держави з суспільством.

