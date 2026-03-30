Кондратюк дав рідкісний коментар щодо служби сина у ЗСУ: "Нескоро буде вдома"

Син Ігоря Кондратюка самостійно прийняв рішення про мобілізацію.

Ігор Кондратюк останні новини — ведучий розповів про службу сина

Влітку 2025 року український ведучий і музичний продюсер Ігор Кондратюк вперше розповів, що його старший син Сергій служить у ЗСУ. Виявилося, що той пішов добровольцем ще у 2023 році.

У розмові з Марічкою Падалко шоумен розповів: служба дається Сергію нелегко, але той робить усе, що від нього залежить. Спочатку син Кондратюка розраховував потрапити до мінометного підрозділу до свого знайомого, але його направили на навчання до Великої Британії, а потім розподілили до 46-ї ДШВ.

"Служить, бурчить, бо армія - це трошки не його. Востаннє був вдома у вересні. І зараз його збираються зробити начальником відділення підрозділу. Я думаю, що він нескоро буде вдома", - поділився Ігор Кондратюк.

Про персону: Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк - український телевізійний ведучий, продюсер, шоумен. З 1999 року - співавтор, продюсер і ведучий програми "Караоке на майдані" (телеканали Інтер, 1+1, СТБ). У 2003-2008 роках був продюсером програми "Шанс". У вокальному талант-шоу телеканалу СТБ "Х-фактор" був суддею, повідомляє Вікіпедія.

