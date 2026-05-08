Не міг дихати: російському журналісту стало зле

Олена Кюпелі
8 травня 2026, 23:02
Російський журналіст Отар Кушанашвілі розповів про свої проблеми зі здоров’ям.
У Отара Кушанашвілі виявили серйозне захворювання
У Отара Кушанашвілі раніше виявили серйозне захворювання

Телеведучий і журналіст Отар Кушанашвілі, який засудив напад Росії на Україну і був госпіталізований у важкому стані, прямо під час зйомок свого авторського шоу був змушений зупинитися через проблеми зі здоров'ям.

Як пишуть російські пропагандисти, прямо під час зйомок Отар поскаржився на свій стан, витираючи обличчя і випиваючи воду.

Отар Кушанашвілі тяжко хворий

"Почуваюся не дуже добре, особливо коли зйомка затягується. У колишні часи, коли у нас були застілля з вами через день, я міг дозволити собі все: від хачапурі до хінкалі, від гострих страв до чого тільки не дозволяв собі на ваших очах. Тепер тисячу разів подумаю, щоб не впасти тут", — поділився він.

За словами Кушанашвілі, йому тепер не можна жирне, гостре не можна і тисячу разів доводиться думати. "Для мене це проблема, тому що я не знав, що доведеться думати про здоров'я. Зараз важко дихати, важко говорити. Треба думати, що їсти, зважувати все в грамах", — розповідає він.

Як відомо, у журналіста діагностували онкологічне захворювання. 20 червня 2024 року Отару Кушанашвілі госпіталізували в Красногорську. Спочатку йому поставили діагноз "гостра непрохідність кишечника", а пізніше виявили рак цього органу.

Про особу: Отар Кушанашвілі

Отар Кушанашвілі — грузинський і російський музичний журналіст та телеведучий.
28 березня 2016 року Служба безпеки України повідомила про заборону в'їзду в Україну Отару Кушанашвілі на три роки.
У 2022 році Отар Кушанашвілі категорично засудив війну в Україні та заступився за дочку пропагандиста Володимира Машкова Марію, яка засудила криваву політику диктатора-президента РФ Володимира Путіна.

