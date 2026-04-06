Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

Фронтмен Другої ріки з гордістю поділився досягненнями нащадка.

Валерій Харчишин син — де служить нащадок музиканта

Старший син Валерія Харчишина - військовий

Музикант розповів, де Дмитро служить зараз

Український співак і лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розкрив подробиці військової служби старшого сина. Дмитро пішов добровольцем на початку повномасштабної війни.

Спочатку хлопець був сапером, займався мінуванням і розмінуванням. Зараз Дмитро Харчишин домігся переведення — він передає свій військовий досвід іншим бійцям у Житомирському військовому інституті.

"Каже, що якби 10 років тому йому сказали, що він буде військовим лейтенантом, то заржав би. Дмитро поборовся за переведення з частини. Зараз він в Житомирському військовому інституті. Коли приїжджаю до Житомира, то бачимося", — поділився артист в інтерв'ю для "Ближче до зірок".

Валерій Харчишин син — де служить нащадок музиканта / Скріншот YouTube

Про персону: Валерій Харчишин Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".

