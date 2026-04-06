Валерій Харчишин розповів про службу свого сина-воїна

Стисло:
- Старший син Валерія Харчишина - військовий
- Музикант розповів, де Дмитро служить зараз
Український співак і лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розкрив подробиці військової служби старшого сина. Дмитро пішов добровольцем на початку повномасштабної війни.
Спочатку хлопець був сапером, займався мінуванням і розмінуванням. Зараз Дмитро Харчишин домігся переведення — він передає свій військовий досвід іншим бійцям у Житомирському військовому інституті.
"Каже, що якби 10 років тому йому сказали, що він буде військовим лейтенантом, то заржав би. Дмитро поборовся за переведення з частини. Зараз він в Житомирському військовому інституті. Коли приїжджаю до Житомира, то бачимося", — поділився артист в інтерв'ю для "Ближче до зірок".
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Про персону: Валерій Харчишин
Валерій Володимирович Харчишин (укр. Валерій Володимирович Харчишин; нар. 26 травня 1974, Любар, Житомирська область) - український рок-музикант. Лідер рок-гурту "Друга Ріка", повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред