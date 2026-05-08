Ціни на молодий овоч впали на 15%, але є нюанс - що відбувається на ринку

Руслана Заклінська
8 травня 2026, 23:44
На українських ринках спостерігається значне коливання цін на сезонну городину.
Ціни на продукти в Україні / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Коротко:

  • Молода картопля подешевшала в середньому до 85 грн/кг
  • Імпортна картопля впала в ціні з 60 до 40 грн/кг
  • Молода капуста подорожчала на 40%

В Україні за тиждень змінилися ціни на овочі. Середня вартість молодої картоплі знизилася зі 100 до 85 грн/кг. Про це свідчать дані на сайті Столичного ринку.

Середня ціна на молоду картоплю знизилася приблизно на 15% - зі 100 до 85 грн/кг. Водночас напередодні продукція українських виробників коштувала близько 80 грн/кг, тож наразі ціна дещо зросла. Ймовірно, це короткострокове коливання, спричинене високим попитом або швидким вичерпанням наявних партій товару.

Імпортна молода картопля подешевшала суттєвіше. Її вартість знизилася з 60 до 40 грн/кг

Картопля минулорічного врожаю в Україні залишається стабільною. Овоч реалізовують в середньому по 9 грн/кг.

Ситуація з іншими популярними овочами залишається неоднорідною. Ціни на рівненський огірок, порівнюючи з четвергом, підскочили з 40 до 55 грн/кг. Попри здорожчання, він все одно коштує значно менше, ніж тиждень тому, коли його відпускали по 73 грн/кг.

Молода капуста демонструє найбільш стабільне зростання. Починаючи з 1 травня, білокачанна капуста українського виробництва подорожчала на 40% - з 45 до 63 грн/кг.

Які продукти можуть подешевшати в травні - думка експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що зараз поява українських тепличних овочів сприяє поступовому здешевленню продукції. Ця тенденція, за його прогнозом, посилюватиметься протягом травня завдяки зростанню пропозиції на ринку.

Найбільше знизитися ціни можуть на овочі та яйця. Марчук вважає, що їхня вартість може впасти приблизно на 7-10%.

Водночас ціни на м’ясо, на його думку, суттєво не зміняться. Можливі коливання в межах 2-3%, що не матимуть значного впливу на ринок.

Молочні товари можуть тимчасово подорожчати. Проте з початком літа очікується поступове здешевлення цієї категорії продукції.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні дешевшає тепличний огірок через надлишок пропозиції та слабкий попит. Станом на 8 травня виробники продають огірки по 30-60 грн/кг.

Також зросли ціни на минулорічну моркву. Наразі овоч продається по 9-16 грн/кг, що приблизно на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Як повідомляв Главред, курячі яйця цього тижня подешевшали. За даними Мінфіну, станом на 7 травня ціни на яйця знизилися в середньому на кілька гривень у порівнянні з квітнем.

Про джерело: Столичний ринок

Столичний ринок - один із найбільших продовольчих ринків Києва, що спеціалізується на продажу продуктів харчування, у тому числі м’яса, риби, овочів, фруктів, молочних продуктів та бакалії. Ринок об’єднує численних постачальників та фермерів із різних регіонів України, пропонуючи широкий асортимент товарів як для оптових, так і для роздрібних покупців.

