Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

Юрій Берендій
14 квітня 2026, 17:06
В Україні готується реформа ТЦК та СП, яка передбачає зміну структури, функцій і навіть назви установ для підвищення ефективності мобілізації.
ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість
В Раді готують заміну для ТЦК та СП - як зміниться мобілізація в Україні / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Який орган має замінити ТЦК та СП
  • Чи буде поліція займатись мобілізацією
  • Як зміниться мобілізація в Україні – які зміни пропонують в Міноборони
  • Чого чекати від нового органу, який буде займатись мобілізацією замість ТЦК та СП та як реформа ТЦК та СП вплине на хід мобілізації

Реформа системи мобілізації в Україні, яка активно обговорюється у 2026 році, може стати однією з найглибших трансформацій військового управління за час повномасштабної війни. Після років критики на адресу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — через бюрократію, конфлікти з громадянами та нерівномірність роботи — влада готує нову модель, що має змінити сам принцип взаємодії держави з військовозобов’язаними.

Ключовою ідеєю реформи є розділення функцій ТЦК: соціальну складову планують відокремити від безпосереднього призову, а структури, відповідальні за мобілізацію, переформатувати в так звані "Офіси призову" або "Офіси комплектування".

відео дня

Главред зібрав головне, що варто знати про реформування ТЦК та СП в Україні і про те, який новий орган буде відповідальний за проведення мобілізації.

Який орган має замінити ТЦК та СП

Міністерство оборони розглядає можливість розподілу функцій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це розповів у коментарі LIGA.net народний депутат і секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, планується розмежувати окремі напрями роботи ТЦК, зокрема соціальні питання та процес призову, а після цього розмістити відповідні підрозділи в різних приміщеннях. Тих, хто займатиметься мобілізацією військовозобов’язаних, можуть перейменувати на "Офіс призову" або "Офіс комплектування".

"Буде слово офіс. Як є в слові "Офіс президента", "Офіс генерального прокурора", так і тут буде офіс. Чи це щось змінить? Ну, це вже питання до людей. Хай самі подумають, чи щось це змінить. Тут питання ж саме головне", — сказав він.

Костенко також згадав про зустріч міністра оборони Михайла Федорова з профільним парламентським комітетом, де обговорювали реформу мобілізації.

Він зазначив, що наразі депутатам представили лише презентації майбутніх змін, тоді як їх практична реалізація ще не розпочалася. За його словами, обговорення відбувалося у закритому форматі, а сам він був відсутній через відрядження, однак дізнався від колег, що міністр озвучив власне бачення, яке поки оформлене у вигляді презентацій.

"Але ще в комітеті доповіді по їхній реалізації не було. Тому ми самі комітетом очікуємо, коли щось почне рухатись. Презентації ми побачили, добре. З чимось згодні, з чимось не згодні. Це питання будемо по ходу докручувати. Але чекаємо реалізації", — зазначив нардеп.

Михайло Федоров
Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Чи буде поліція займатись мобілізацією

Серед інших варіантів реформування, за словами нардепа Костенка, розглядається ідея передати функції мобілізації чоловіків Національній поліції. Водночас, він зазначив, що правоохоронці не підтримують таку ініціативу.

Костенко наголосив, що просте перекладання обов’язків із ТЦК на поліцію не можна вважати повноцінною реформою.

"Якщо ми хочемо розв'язати проблему комплексно, тоді потрібно шукати інші методи для того, щоб люди довіряли всім, хто проводить мобілізацію, і розуміли, що потрібно йти захищати країну і що країна їх в цей момент підтримує", – резюмував він.

Як зміниться мобілізація в Україні – які зміни пропонують в Міноборони

Він також зазначав, що Міністерство оборони наразі не пропонує масштабної реформи мобілізації, а зосереджується радше на покращенні її сприйняття в суспільстві. Про це заявив секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі Radio NV.

"Лежить у мене на столі [документ, - ред.] — це те, що зараз напрацьовується, і те, що пропонують. Я бачу, заяви деякі були зроблені, що найближчим часом вирішиться питання, будуть намагатися вирішити ці питання. Але подивимося. Дуже складні питання для того, щоб так взяти і вирішити. Перекласти на когось іншого [цей шмат роботи, - ред.] — це легко зробити, але чи цим ми вирішимо питання? Я в цьому сумніваюсь", — сказав нардеп.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову підвищити ефективність роботи ТЦК, підкресливши, що це не можна назвати повноцінною реформою, оскільки вона передбачає глибші системні зміни.

Розшук ТЦК — що потрібно знати
Розшук ТЦК — що потрібно знати / Інфографіка - Главред

За словами Костенка, запропоновані ініціативи спрямовані передусім на зміну підходів і покращення сприйняття процесів мобілізації, а не на кардинальне оновлення системи. Серед ідей, зокрема, розглядається передача частини функцій ТЦК Національній поліції. Водночас він уточнив, що не займає однозначної позиції щодо цих змін, а також зазначив, що деякі з них викликають заперечення з боку Генерального штабу, який веде дискусію з Міноборони.

Костенко додав, що не вражений запропонованими підходами та наголосив, що його головне завдання як представника комітету — контролювати, щоб спроби зменшити суспільну напругу не призвели до втрати навіть тих напрацювань, які вже існують.

"Я підтримую намагання щось зробити, щось покращити, але головне, щоб на виході це були питання, які дійсно щось покращують. Які не знімають [відповідальності, - ред.], не перекладають з хворої голови на здорову, а, дійсно, покращують [ситуацію з мобілізацією, - ред]. … Треба результат бійцю на полі бою і цивільним людям, які знаходяться тут в тилу. Оце є критерії ефективності, а не якісь симпатії або тим більше виборчі прихильності, електоральні", — наголошує він.

Чого чекати від нового органу, який буде займатись мобілізацією замість ТЦК та СП

Згодом керівник Офісу президента України Кирило Буданов висловився щодо можливих змін у сфері мобілізації та роботи ТЦК. Він зазначив, що в умовах війни кардинально вирішити ці питання неможливо. За його словами, армія потребує людських ресурсів, адже війна триває вже багато років, зокрема понад чотири роки повномасштабного вторгнення, тоді як значна частина суспільства не проявляє готовності долучатися до бойових дій.

"А мінімальний план існує: мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримувати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Абсолютно. Тому якщо люди не йдуть — їх доведеться мобілізувати", — зазначив глава Офісу президента.

Буданов також підкреслив, що зміна назв чи формату роботи ТЦК не дасть реального результату, оскільки суть процесу залишиться незмінною. Він наголосив, що без вирішення питання комплектування війська існує загроза для фронту.

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість
Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Коли представлять реформу ТЦК та СП

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що робота над реформою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки триває, а після завершення напрацювань її представлять народним депутатам. Про це вона заявила 10 квітня під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Суспільне.

За її словами, реформою займається Міністерство оборони під керівництвом Михайла Федорова.

"Реформа ТЦК дійсно оголошена, над нею працює Міністерство оборони, профільний міністр. Ми ще поки її не готові комунікувати назовні, ми її всередині обговорюємо", - вказала вона.

Вона також зазначила, що після підготовки остаточного варіанту відбудуться консультації з парламентарями.

Юлія Свириденко НОВА, премʼєр міністр України
Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Заступник міністра оборони Євген Мойсюк в коментарі Укрінформу додав, що від початку роботи на посаді Федоров визначив реформування ТЦК одним із ключових пріоритетів, і відомство поступово реалізує відповідні зміни. Він підкреслив, що ця реформа є складною та багаторівневою, тому потребує системного підходу, а не швидких рішень.

За його словами, вже сформовано цілісний план трансформації, який базується на аналізі великої кількості відгуків і консультацій із військовими, експертами та профільними установами.

"Кожне рішення проходить "краш-тест" на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі комплексного аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", - запевнив заступник міністра.

Він додав, що головною метою є створення ефективної системи, що сприятиме зміцненню обороноздатності та перемозі.

Як реформа ТЦК та СП вплине на хід мобілізації

Реформування територіальних центрів комплектування не зможе суттєво вплинути на ситуацію з мобілізацією чи зменшити кількість випадків самовільного залишення військових частин. Таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос", член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю NV.

"Реформа ТЦК проблему мобілізації не знімає", — сказав він.

Він пояснив, що порушення прав громадян з боку ТЦК часто зумовлені необхідністю швидко поповнювати підрозділи, які зазнають втрат на фронті, тоді як значна частина населення не виконує вимоги законодавства — ігнорує повістки, не оновлює свої дані або намагається виїхати за кордон.

Як приклад депутат навів ідею запровадження електронних повісток, зазначивши, що це не змінить загальної ситуації.

ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість
"Резерв+" / Інфографіка: Главред

"Припустимо, ми повністю прибрали контакт представників ТЦК і просто розсилаємо електронні повістки… Як ви думаєте, якщо ТЦК не буде ходити по вулицях, а все спілкування… буде електронними повістками, наприклад, збільшиться кількість людей, які будуть приходити в ТЦК по цих електронних повістках? Ні", — зазначив нардеп.

На його думку, основні проблеми виникають уже після мобілізації, оскільки багато призваних залишають навчальні центри або не доходять до військових частин.

Він також наголосив, що навіть покращення дотримання прав громадян матиме позитивний ефект з точки зору демократичних стандартів, але не вплине на укомплектування армії.

Підсумовуючи, Рахманін зазначив, що питання мобілізації є комплексним і потребує системного підходу із залученням спеціалістів різних сфер — зокрема юристів, демографів, психологів і фахівців із комунікацій.

Як має змінитись мобілізація в Україні - думка нардепа

Як писав Главред, народний депутат Олександр Мережко зазначив, що однією з головних причин небажання людей вступати до армії є відсутність чітких і зрозумілих умов служби. На його думку, ситуацію можна було б покращити, якби держава запровадила прозорі правила, зокрема визначений термін служби та гарантовані періоди відпочинку. Про це він заявив в коментарі виданню The Independent.

Він підкреслив, що проблема полягає не стільки в нестачі людського ресурсу, скільки в підходах до його управління та відсутності належної мотивації.

"Це питання психологічного характеру, адже якщо подивитися на чисельність чоловіків, то у нас вистачить людських ресурсів, щоб продовжувати воювати 10 років і навіть більше. Головна проблема полягає в тому, як управляти цими ресурсами і як створити психологічні стимули, адже, побачивши армію ухильників від призову, ти сам не захочеш воювати", – сказав Мережко.

Згодом депутат уточнив, що його слова про здатність України до тривалого опору стосувалися не тривалості війни, а наявного мобілізаційного потенціалу.

За його словами, вирішальним фактором є не кількість людей, а їхня готовність служити, яка залежить від рівня мотивації та умов у війську.

"Йдеться про 1,5 або 2 мільйони ухильників… На фронті приблизно, якщо брати участь безпосередньо в бойових діях, то це, я читав такі дані – не знаю, підтверджені чи ні – але 100 або 200 тисяч. Якщо взяти цю цифру в 2 мільйони і розділити навіть на 100 або 200 тисяч, то видно, що це той мобілізаційний ресурс міцності, який дозволяє вести війну, принаймні, 10 років. Ось що мається на увазі. Такий розрахунок", – пояснив Мережко.

Він також наголосив, що держава має забезпечити чіткі й зрозумілі правила служби, включаючи визначені строки та систему ротації, аби зменшити страхи серед громадян і стимулювати більше людей добровільно долучатися до армії.

Вам також може бути цікаво:

Про персону: Михайло Федоров

Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики.

У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року.

Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    мобілізація війна в Україні Верховна Рада мобілізація в армію новини України Михайло Федоров
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

    США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливо

    19:10Погляди
    В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

    В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато поранених

    19:03Війна
    В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

    В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

    18:43Україна
    Популярне

    Більше
    Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

    Україну накриє пилова буря: синоптики вже назвали дату

    Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

    Два продукти-рятівники в СРСР: що їли радянські люди у будь-якій ситуації

    Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

    Гороскоп Таро на травень 2026: Овнам — удача, Тельцям — гроші, Близнюкам — новий початок

    Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

    Китайський гороскоп на завтра, 15 квітня: Свиням — подарунки, Зміям — порада

    ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

    ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

    Останні новини

    20:25

    В Україні створили нову ракету-перехоплювач балістики: ЗМІ дізналися подробиці

    20:01

    Марна трата часу: 5 помилок у вивченні англійської мови

    19:32

    "Кривава м'ясорубка": розкрито тривожний сценарій нової війни в ЄвропіВідео

    19:10

    США блокують Ормузьку протоку: Льоушкін розповів, що буде з цінами на паливоПогляд

    19:03

    В Черкасах пролунала серія потужних вибухів - загинула дитина, багато пораненихФото

    Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
    19:01

    Часник жовтіє після заморозків: садівник розкрив кроки для відновлення врожаюВідео

    19:00

    Чому вагітним забороняють ходити на цвинтар: народні повір'я vs реальність

    18:45

    Про приховану функцію пральної машини мало хто знає: у чому головна "фішка"Відео

    18:43

    В Україні скасували оплату комуналки - кого зачепить нововведення, деталі закону

    18:35

    Ектор Хіменес Браво опинився на операційному столі: що він зробив

    18:29

    Антикорупціонери масово уникають теми про можливе фіктивне усиновлення дитини директором НАБУ Кривоносом

    18:25

    В Україні викрили групу, яка монополізувала ринок і поставила під удар міжнародні закупівлі - ЗМІ

    18:13

    Алек Болдвін хоче завершити кар'єру через загибель українки — подробиці

    18:05

    Як українці змінили хід духовної історії світу: правда, яку замовчувалиВідео

    18:01

    Більше ніякої липкості і розводів: експерти розкрили, як правильно мити підлогу

    17:58

    Популярний тренд: пара провела тест, щоб з’ясувати, кого собака любить більшеВідео

    17:49

    Кіркоров став батьком утретє: що дізналися пропагандисти

    17:28

    Потепління до +18 і дощі: синоптики попередили про зміну погоди на Львівщині

    17:22

    Потрібно терміново видалити: власники iPhone отмивали важливу пораду

    17:17

    На Житомирщині різко підскочить температура: коли потепліє до +18

    17:16

    "Зовсім не в собі": Каменських оскандалилась витівкою в літаку

    17:16

    Сотні ракет та "розумна" зброя: Україна та ФРГ уклали мегаугоду, що відомо

    17:06

    ТЦК в Україні більше не буде: як зміниться мобілізація та що готують натомість

    16:42

    "Є просування": РФ пішла у наступ на Сумщині

    16:33

    Стрибок цін на пальне та "плюс" для автогазу: як змінилися ціни на АЗС

    16:31

    Можуть знищити сад: які чагарники ніколи не слід садити на своїй ділянці

    16:27

    Шалений стрибок євро: новий курс валют на 15 квітня

    16:25

    Як нагострити ніж за хвилину без точила: лезо стане гострим як бритва

    16:23

    Спустився до підвалу нового будинку: чоловікові порадили викликати поліціюВідео

    16:21

    Фіналістка "Голосу країни" заспівала про "любов" РФ і Білорусі — що їй відповіли

    16:20

    Ребров отримав щедру пропозицію: чи залишиться тренер у збірній

    16:12

    Там максимальний об'єм води: 6 КАБів вдарили по дамбі на Харківщині

    15:39

    Кім: Потрібні довгострокові програми для відновлення економіки прифронтових регіонів

    15:39

    Чому кіт завжди потягується, побачивши вас: несподіване пояснення здивує багатьох

    15:35

    Перший транш із 90 млрд євро для України відклали: у ЄК назвали нові терміни

    15:29

    Слова "совесть" немає в українській мові: як сказати красиво і правильно

    15:18

    ЗСУ вдарили ракетами SCALP по базах РФ у районі аеропорту "Донецьк" - Генштаб

    15:11

    "Лягаю з ним у ліжко": Сімоньян не поховала чоловіка фізично

    15:08

    Суперкомп'ютер NASA назвав дату кінця життя на Землі: скільки залишилося

    15:04

    Німеччина поверне в Україну чоловіків: Мерц і Зеленський зробили гучні заяви

    14:58

    "Не поставила на місце": Матвієнко розповіла про чоловіка, від якого народила у 17

    14:42

    Які крупи категорично не можна промивати перед варінням: знають далеко не всі

    14:07

    "Загроза для всієї Європи": ЗАЕС півтори години перебувала у стані блекауту

    13:56

    РФ вдарила ракетою по обласному центру - є жертви, поранено 25 людейФото

    13:43

    Експерт попередив про загрозу витоку радіації на ЧАЕС: що може трапитись

    13:39

    Що потрібно знати про Євробачення 2026: фаворити конкурсу та гучні скандалиВідео

    13:37

    Бульдог заробляє більше за свого господаря: все почалося з одного відео

    13:28

    Вони постійно сваряться: у ЗМІ з’явилися подробиці життя сім’ї Вільяма та Кейт

    13:18

    Антициклон Quirin змінить погоду в Україні: в яких регіонах буде найтепліше

    13:17

    Телеканал ТЕТ розкрив нового ведучого "Караоке на майдані"

    Новини Києва
    Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
    Новини України
    Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
    Великдень 2026
    Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Новини шоу бізнесу
    Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
    Синоптик
    Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
    Цікаве
    Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
    Рецепти
    Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Регіони
    Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси

    © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти