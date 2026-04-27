Мобілізацію та воєнний стан хочуть продовжити: Зеленський вніс нову пропозицію

Анна Косик
27 квітня 2026, 10:55
Незабаром депутати будуть розглядати законопроєкти, які подав президент.
Стало відомо, коли депутати розглянуть законопроєкти президента

Головне:

  • Зеленський вніс законопроєкт про продовження дії воєнного стану в Україні
  • Термін дії загальної мобілізації можуть продовжити до початку серпня
  • Голосування за законопроєкти відбудеться через декілька днів

Верховна Рада Україна отримала законопроєкти щодо затвердження указів про продовження терміну дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Їх сьогодні, 27 квітня, подав президент України Володимир Зеленський. Відповідні законопроєкти №15197 та №15198 з'явилися на сайті ВРУ.

У пояснювальній записці до законопроєкту 15197 йдеться, що продовжити дію воєнного стану та мобілізації необхідно у зв'язку із триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України.

Наскільки в Україні продовжать дію воєнного стану та мобілізації

Зауважимо, що нардеп Ярослав Железняк напередодні повідомив, що сьогодні ж відбудеться Комітет з питань оборони, який має розглянути законопроєкти і випустити у залу.

"Знову на 90 діб. Це вже буде 19-тий раз коли Рада голосує за ці питання... Строк попередніх указів діє зараз до 04 травня 2026 року. Відповідно продовження буде до 02 серпня. Поки дата розгляду 28-ме квітня, але може бути і 29-те", - додав він.

Воєнний стан і мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК. ТЦК можуть перейменувати на "Офіс резерву".

Раніше голова Національної поліції України Іван Виговський заявляв, що поліція не здатна самостійно взяти на себе мобілізаційні функції, щонайменше з двох причин.

Напередодні стало відомо, що протягом останніх шести місяців Україна виконує мінімальний план мобілізації. Труднощі з набором військовослужбовців є закономірними на тлі тривалого конфлікту.

Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

