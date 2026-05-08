У НБУ пояснили, чому ціни на заправках не знизилися попри здешевлення нафти

Головною причиною є інерційність ціноутворення.

https://glavred.net/economics/v-nbu-poyasnili-pochemu-ceny-na-zapravkah-ne-upali-nesmotrya-na-udeshevlenie-nefti-10763225.html Посилання скопійоване

Чому бензин, дизель та автогаз залишаються дорогими / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові тези

Ціни на пальне в Україні знижуються повільно

АЗС продають раніше закуплене дороге пальне

На ціни впливають запаси, куплені в пік вартості

Незважаючи на зниження світових цін на нафту, вартість палива на українських АЗС поки що не поспішає помітно падати.

У Національному банку України пояснили, чому бензин, дизель та автогаз залишаються дорогими навіть після здешевлення нафти на світовому ринку.

відео дня

У НБУ заявили, що головною причиною є інерційність ціноутворення.

Простіше кажучи, українські мережі АЗС продають пальне, яке було закуплено раніше за вищою ціною.

"Роздрібні ціни в Україні залишилися високими. Це пояснюється інерційністю механізмів ціноутворення на внутрішньому ринку", — зазначили в Нацбанку.

Також вплив мають великі запаси палива, сформовані під час попереднього цінового піку.

"Зараз реалізуються обсяги ресурсів, які були законтрактовані раніше за вищою вартістю", — пояснили в НБУ.

Ціни на бензин в Україні: інфографіка / Інфографіка: Главред

Ціни на паливо — останні новини

Як повідомляв Главред, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев говорив, що найближчим часом паливний ринок не побачить зниження попиту — навпаки, він залишається стабільно високим через сезонні фактори. У таких умовах передумов для здешевлення палива немає.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявляла, що вже фіксується стійке зниження котирувань на провідних біржах, що має відбитися на внутрішніх цінах на паливо.

Водночас заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський попереджав, що вартість палива може різко змінюватися через глобальні фактори та політичні заяви. Коливання цін на нафту можуть відбуватися буквально протягом одного дня, що безпосередньо впливає на вартість палива.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) — центральний банк України, особливий центральний орган державного управління. Він є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України — гривні. Також регулює та здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред