Україна дозволила РФ провести парад 9 травня - у Кремлі нервово відреагували

Руслана Заклінська
8 травня 2026, 23:05
Президент тимчасово виключив з плану застосування українського озброєння квадрат Красної площі.
Зеленський викреслив Красну площу з плану цілей на 9 травня / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, Офіс президента України, скріншот з відео kremlin.ru

Головне:

  • Україна дозволила Росії провести парад у Москві 9 травня
  • Указ підписано після перемовин із США
  • Район Красної площі виключили із планів застосування озброєння ЗСУ

Україна офіційно дозволила проведення параду на Красній площі в Москві 9 травня. Рішення ухвалене за результатами міжнародних перемовин. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно з текстом документа, рішення про дозвіл на проведення параду було прийняте з огляду на численні прохання та з гуманітарною метою. Ключовим фактором стали переговори з американською стороною 8 травня. Указ набрав чинності з моменту його підписання.

"Дозволити 9 травня 2026 року провести парад в м. Москві (Російська Федерація)", - йдеться у документі.

Окремо в документі уточнюється, що на період проведення параду, починаючи з 10:00 за київським часом, район Красної площі буде виключений із плану застосування українського озброєння. Йдеться про координати центральної частини Москви, включно з територією самої Красної площі та прилеглими ділянками.

Указ про проведення параду в Москві / Фото: скріншот з сайту президента України

Указ також фіксує конкретні географічні межі з координатами:

  • 55.754413 37.617733 - біля Держдуми / Манежної площі;
  • 55.755205 37.619181 - північний край Червоної площі;
  • 55.753351 37.622854 - на схід від Червоної площі, район Державного універсального магазину (ГУМ);
  • 55.752504 37.621538 - прямо біля собору Василя Блаженного.

У тексті документа окремо підкреслюється, що рішення є тимчасовим і стосується виключно періоду проведення параду 9 травня.

Як відреагували в Росії

У Кремлі нервово відреагували на указ Зеленського про парад. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не потребує дозволів для організації заходів.

"Горе тому, хто над Днем Перемоги намагається кепкувати. Це його біда. А нам дозвіл не потрібен", - сказав речник Путіна у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

Чи здатна Україна завдати удару по Москві - думка командувача СБС

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді вважає, що удар по Красній площі міг би мати великий медійний ефект, однак Україна, ймовірніше, робить ставку не на символічні цілі, а на об’єкти військової та енергетичної інфраструктури в глибині РФ. Саме такі удари він назвав більш стратегічно ефективними, зокрема через виснаження ресурсів противника.

Бровді також зазначив, що українські підрозділи БпЛА завдають відчутних втрат російській системі ППО та інфраструктурі, що поступово розширює вразливі зони всередині Росії. Окремо він підкреслив, що удари по нафтопереробних і логістичних об’єктах прямо впливають на здатність РФ фінансувати війну, адже значна частина її бюджету йде на воєнні потреби.

Перемир'я на 9-11 травня - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості щодо триденного перемир’я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обміну полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, а обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

"Додатковим аргументом для України при визначенні нашої позиції завжди є вирішення одного з ключових гуманітарних питань цієї війни, а саме – звільнення військовополонених. Червона площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому", - cказав президент.

Раніше Зеленський зазначав, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на російські атаки і не залишить їх без реакції. За його словами, завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні.

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

