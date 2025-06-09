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Росію можна примусити до справедливого миру - розкрито реальний сценарій

Юрій Берендій
9 червня 2025, 20:51
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Глава українського МЗС Андрій Сибіга пояснив, які два фактори можуть змусити Росію погодитись на справедливий мир для України.
Росію можна примусити до справедливого миру - розкрито реальний сценарій
Як Росію можна примусити до справедливого миру / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 ОМБр

Про що сказав Сибіга:

  • Існує 2 блоки тиску на Росію для справедливого миру
  • Одним із найболючіших ударів по РФ буде зниження граничної ціни на нафту до 30 доларів за барель

Існує два основні інструменти, за допомогою яких можна примусити Росію до справедливого миру. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом, повідомляє РБК-Україна.

"Перше це подальше посилення санкцій, а тут є ще достатньо сфер і галузей, де ми можемо нарощувати цей санкційний тиск. Він має стати руйнівним для російської економіки", - сказав Сибіга.

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За його словами, одним із найболючіших для Росії заходів у сфері санкцій є зниження граничної ціни на нафту. Україна наполягає, що цей рівень має становити 30 доларів за барель. Відповідну позицію Київ уже доніс до партнерів, і, як наголосив Сибіга, це питання має вирішуватися на рівні G7 або у відповідному міжнародному форматі.

Дивіться відео заяви Сибіги:

Росію можна примусити до справедливого миру - розкрито реальний сценарій
/ Фото: скріншот

Він підкреслив, що Україна покладає великі сподівання на ухвалення важливих рішень під час майбутнього саміту G7 у Канаді.

Міністр закордонних справ наголосив, що примусити Росію до миру можуть санкції, заморожені активи, а також подальша міжнародна ізоляція — для цього необхідні політична воля та рішучість. Одне з ключових рішень у цьому напрямку також очікується саме у форматі G7.

Сибіга підкреслив, що повернення Росії до міжнародного співтовариства не повинно відбутися без встановлення справедливого миру.

"А другий фактор, який може впливати й тиснути на Росію - це зміцнення України, оборонних спроможностей, посилення нашої оборонки, посилення нашої армії, щоб ми мали пакет стримання, щоб для РФ кожен день їхньої подальшої агресії ціна зростала", - зазначив міністр.

Росію можна примусити до справедливого миру - розкрито реальний сценарій
Які країни входять до G 7 / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 червня на Курському напрямку українські військові вперше знищили російський винищувач Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. Цей повітряний бій став історичним, зазначає військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що Росія не становить серйозної загрози країнам НАТО, оскільки не здатна досягти успіху у війні проти України. Водночас він вважає, що Україна зазнає поразки.

Водночас, за останні три роки Україна значно просунулась у розвитку безпілотних систем. Одним із найяскравіших прикладів є багатоцільовий морський дрон Magura V7, який, за оцінкою The New York Times, став символом інноваційного підходу до ведення війни.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Андрій Сибіга
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