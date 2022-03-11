У Зеленського відреагували на ранкове бомбардування Дніпра, Івано-Франківська та Луцька

Пожежа після бомбардування в Дніпрі / скріншот з відео

У Дніпрі, Івано - Франківську та Луцьку 11 березня прогриміли вибухи. Міста зазнали авіаудару з боку Росії.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк висловився з приводу чергового акту агресії в бік нашої країни.

"Великі міста України знову піддаються нищівним ударам. Вибухи вперше пролунали в Луцьку - в місті була припинена робота двох котелень. Івано – Франківськ-три потужні вибухи. Дніпро теж атакували. Руйнівна війна Росії проти цивільних і великих міст України триває", - написавши Подоляк в Twitter.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 11 березня, російські загарбники завдали удару по Івано-Франківську. За словами очевидців, приліт був по аеродрому.

читайте такожКоли і чим закінчиться війна в Україні: Карпатська мольфарка розповіла про похмуре майбутнє ПутінаА у Дніпрі та Луцьку прогриміли перші вибухи з початку вторгнення Росії в Україну. Міста також зазнали авіаудару. Вибухи були чутні навіть у житлових районах міст, пишуть очевидці в мережі.

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